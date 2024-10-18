Ведущий-военнослужащий Даниэль Салем рассказал о самой важной работе в жизни и нарвался на хейт

Судя по всему, речь идет о военной службе.

"В свои сорок лет я понял, что это самая важная работа в жизни, где я чувствую, что я делаю что-то важное. Когда я уже не спрашиваю себя: "Какая моя миссия в этой жизни…". Почему? Потому что я знаю!" - отметил он в новой публикации.

Салем также прикрепил фото с удостоверением участника боевых действий.

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Как отреагировали в сети

Отметим, что подписчики ведущего в комментариях принялись благодарить его за этот выбор:

"Даниэль, вы - невероятный! Спасибо безгранично за все, что делаете"

"Спасибо за все. Слава Украины. На таких козаках держится страна"

"Вы - настоящий мужчина!"

"Вы - самый лучший! Я очень радуюсь за вас, что вы нашли свое призвание!"

"У человека в жизни есть два важных дня: это день его рождения и день, когда он понял свою цель пребывания в этой жизни".

Почему Салем нарвался на хейт

Однако затем военнослужащий показал в Stories комментарий одной из подписчиц, которая упрекнула его, что Салем показывает якобы фейковые видео с фронта.

"И никто не заметил, как машина на месте стоит, а деревья быстро двигаются, мерзко смотреть", - написала девушка.

На что знаменитость отреагировала: "Я читал много хейта! Но этот просто топ".

Скриншот

Что известно о службе Даниэля Салема в ВСУ

Стать на защиту родной страны уроженец Одессы решил еще в начале полномасштабного вторжения РФ. После 24 февраля 2022 года он пошел в военкомат, и сначала его направили в тероборону, после чего перевели на передовую в подразделение разведки.

Даниэль Салем служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" и имеет позывной "Сойер", который вдохновлен книгой Марка Твена "Приключения Тома Сойера".

За период своей службы ведущий получал ранения в спину, а также имел контузии. В прошлом году он рассказывал, что избежал ранения благодаря поддержке побратима.

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)