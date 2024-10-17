Відомий письменник заявив про звільнення із ЗСУ і назвав причину

Український письменник, журналіст, а також колишній полонений "ДНР" Станіслав Асєєв повідомив про звільнення із ЗСУ. На початку цього року він, як відомо, пішов добровольцем на фронт, але тепер вирішив змінити своє рішення та пояснив причину.

Що з цього приводу сказав військовослужбовець, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання "Главком".

Асєєв звільняється із ЗСУ

Він прийняв подібне рішення через розформування батальйону через втрати. Тих захисників, які залишилися живими, переведуть до різних підрозділів у межах бригади, де служив і Станіслав. Письменник розповів, що хотів залишитися і продовжити службу, але керівництво не взяло до уваги його прохання.

"Я спробував перевестися в ГУР. Пан Буданов написав листа до командувача Сил Територіальної оборони, щоби мене відрядили. Але лист, скоріше за все, просто викинули у смітник і нікуди не перевели. Тож у мене був варіант продовжити служити незрозуміло з ким під яким командуванням, або міг скористатися нормою закону і звільнитися із ЗСУ через те, що був у полоні", - розповів Станіслав.

Захисник додав, що після звільнення зі служби зосередиться на громадській діяльності.

"Посилювати напрямок роботи свого фонду з пошуку російських воєнних злочинців. Нарешті, можливо, допишу книгу про свою службу, яку почав писати ще в окопах", - поділився він.

Асєєв пішов добровольцем на початку цього року (фото: facebook Асєєва)

Нагадаємо, український письменник, журналіст і правозахисник у 2017 році займався репортажами для "Радіо Свобода" з окупованих територій на Донбасі та підписував свої матеріали псевдонімом Станіслав Васін.

Одного разу він не пройшов так звану "перевірку документів", і пізніше стало відомо, що бойовики "ДНР" взяли його в полон та звинуватили у шпигунстві. У липні 2018 року він оголосив голодування. Звільнитися з полону Асєєву вдалося у грудні 2019 року.

Після цього він написав книгу "Світлий шлях. Історія одного концтабору". У вересні 2022 року Станіслав створив фонд "Ініціатива справедливості", який займається виплатами за інформацію про російських терористів.

Тепер Асєєв зосередиться на своїй громадській діяльності (фото: facebook Асєєва)

Що відомо про службу Станіслава Асєєва

У травні цього року під час служби Асєєв отримав контузію під час боїв під Очеретиним та потрапив до лікарні. У липні отримав повторне поранення.

До слова, звільнені з полону військовослужбовці мають право звільнитися зі служби згідно зі ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", незалежно від того, коли саме вони були звільнені з полону.