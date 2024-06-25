Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем показав свої фронтові будні (відео)

Даніель Салем на фронті

В опублікованому ролику можна побачити різноманітні кадри та моменти фронтового життя бійців. В цілому там зібрані фото- та відеоспогади за кілька місяців.

"Наша робота різноманітна і дуже цікава! За ці 2 місяці було багато різних емоцій, не всі можна показувати, але щось дозволили", - йдеться у підписі до відео.

Як відреагувала мережа

Юзери висловлюють чоловікам слова захоплення, а також закликають їх берегти себе. Ось, що говориться в деяких коментарях:

"Бережіть себе, наші захисники! Пишаємось вами"

"Божої опіки Вам і всім Захисникам! Дякую Вам за захист!"

"Бойові котики"

"Нереальна праця… Дякую!"

"Дякую за те, що ти робиш, і за те, що ти транслюєш це!".

Що відомо про початок служби Даніеля Салема

Стати на захист рідної країни уродженець Одеси вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. У 2022 році він пішов до військкомату, і спершу його направили до тероборони, після чого перевели на передову у підрозділ розвідки.

Даніель Салем служить (Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

За період своєї служби ведучий отримував поранення в спину, а також мав контузії. Минулого року він розповідав, як уникнув поранення завдяки підтримці побратима.

"Команда - це не порожні гучні слова із мотиваційних спічів. Це коли ти довіряєш своєму братові більше, ніж собі! Так просто написати: "Дякую тобі, що прикрив". Але так важко пояснити скільки стоїть за цим", - ділився він.

"У той момент, коли ти почув моє: "Порожній", коли у мене закінчився короб з кулеметним боєпрепасом, ти витяг із рюкзака інший короб, подав його мені і перекрив вогнем у сторону ворога! Без сумніву! Жодного зайвого руху! Воїн! Навіть коли прилетіло…", - також йшлося у пості захисника.

Тоді Даніель уточнював, що його побратим отримав травму руки під час виконання того бойового завдання.

"Найстрашніше на війні лякатися за своїх. Це ще одна мудрість від теперішнього часу… Але, друже, ми знову кажемо легендарне: "Не цього разу!". Скоро рука твоя буде працювати, як раніше і ми знову підемо на завдання разом. У нас ще купа справ, брате. Ніхто крім нас!", - писав знаменитість у січні 2023 року.

Ведучий зі своїм побратимом (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)