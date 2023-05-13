Відомий ведучий поділився секретом "швидких" реберець на грилі: рецепт для великої компанії

Ведучий новин Вадим Карп'як поділився смачним рецептом реберець-барбекю, приготування яких не займе пів дня та порадує любителів м'ясних страв на грилі. Секрет ідеального смаку полягає в попередньому проварюванні ребер у Coca-Cola.

Як приготувати ці надзвичайно смачні ребра - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що потрібно

Для приготування вам знадобиться:

1,5 кілограма свинячих ребер

цибулина

лавровий лист

перець горошком

2 літри Coca-Cola

сіль

Ці інгредієнти потрібні для приготування бульйону, де ребра будуть варитися.

Спосіб приготування

Візьміть два літри газованого напою, покладіть туди реберця. До них киньте цибулину, лавровий лист і перець. Посоліть та варіть годину, щоб кістка почала відходити. Коли час спливе, змажте м'ясо улюбленим соусом і відправте на гриль по 5-7 хвилин з кожного боку на прямому жарі.

Після перевертання обов'язково додатково змащуйте соусом, який має увібратися у м'ясо. Якщо є додатковий час, можна після смаження покласти ребра у фольгу. Так вони стають м'якими.

Цей рецепт ідеальний для тих, хто не має багато часу готувати вдома, адже з ним реберця вийдуть ніжними та соковитими.

Однак ведучий застерігає, що страву готувати потрібно саме на грилі-барбекю, який має кришку.

"Мангал не підійде, бо дає жар тільки знизу. Це інший температурний принцип обробки. Натомість барбекю закривається. У ньому можна ділити зони прямого жару і непрямого. Жар потрібно тримати в одній частині барбекю, а смажити на іншій. Гриль працює як духовка на вугіллі через наявність кришки. Так страва не горить, а доходить за температурою", - підкреслює він.