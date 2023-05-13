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Известный ведущий поделился секретом "быстрых" ребрышек на гриле: рецепт для большой компании

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Украина, Суббота 13 мая 2023 08:15
Известный ведущий поделился секретом "быстрых" ребрышек на гриле: рецепт для большой компании Изюминка приготовления - в маринаде (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Вадим Карпьяк поделился вкусным рецептом ребрышек-барбекю, приготовление которых не займет пол дня и порадует любителей мясных блюд на гриле. Секрет идеального вкуса заключается в предварительном проваривании ребер у Coca-Cola.

Как приготовить эти необыкновенно вкусные ребра - читайте ниже в материале Styler.

Что нужно

Для приготовления вам понадобится:

  • 1,5 килограмма свиных ребер
  • луковица
  • лавровый лист
  • перец горошком
  • 2 литра Coca-Cola
  • соль

Эти ингредиенты требуются для приготовления бульона, где ребра будут вариться.

Способ приготовления

Возьмите два литра газированного напитка, положите туда ребрышки. К ним бросьте луковицу, лавровый лист и перец. Посолите и варите час, чтобы кость начала отходить. Когда время пройдет, смажьте мясо любимым соусом и отправьте на гриль по 5-7 минут с каждой стороны на прямом жаре.

После переворачивания обязательно дополнительно смазывайте соусом, который должен впитаться в мясо. Если есть дополнительное время, после жарки можно положить ребра в фольгу. Так они становятся мягкими.

Этот рецепт идеален для тех, кто не имеет много времени готовить дома, ведь с ним ребрышки получатся нежными и сочными.

Однако ведущий предостерегает, что блюдо готовить нужно именно на гриле-барбекю, имеющем крышку.

"Мангал не подойдет, потому что дает жар только снизу. Это другой температурный принцип обработки. Вместо этого барбекю закрывается. В нем можно делить зоны прямого жара и косвенного. Жар нужно держать в одной части барбекю, а жарить на другой. Гриль работает как духовка на угле из-за наличия крышки. Так блюдо не горит, а доходит по температуре", - подчеркивает он.

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