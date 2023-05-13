Известный ведущий поделился секретом "быстрых" ребрышек на гриле: рецепт для большой компании
Вадим Карпьяк поделился вкусным рецептом ребрышек-барбекю, приготовление которых не займет пол дня и порадует любителей мясных блюд на гриле. Секрет идеального вкуса заключается в предварительном проваривании ребер у Coca-Cola.
Как приготовить эти необыкновенно вкусные ребра - читайте ниже в материале Styler.
Что нужно
Для приготовления вам понадобится:
- 1,5 килограмма свиных ребер
- луковица
- лавровый лист
- перец горошком
- 2 литра Coca-Cola
- соль
Эти ингредиенты требуются для приготовления бульона, где ребра будут вариться.
Способ приготовления
Возьмите два литра газированного напитка, положите туда ребрышки. К ним бросьте луковицу, лавровый лист и перец. Посолите и варите час, чтобы кость начала отходить. Когда время пройдет, смажьте мясо любимым соусом и отправьте на гриль по 5-7 минут с каждой стороны на прямом жаре.
После переворачивания обязательно дополнительно смазывайте соусом, который должен впитаться в мясо. Если есть дополнительное время, после жарки можно положить ребра в фольгу. Так они становятся мягкими.
Этот рецепт идеален для тех, кто не имеет много времени готовить дома, ведь с ним ребрышки получатся нежными и сочными.
Однако ведущий предостерегает, что блюдо готовить нужно именно на гриле-барбекю, имеющем крышку.
"Мангал не подойдет, потому что дает жар только снизу. Это другой температурный принцип обработки. Вместо этого барбекю закрывается. В нем можно делить зоны прямого жара и косвенного. Жар нужно держать в одной части барбекю, а жарить на другой. Гриль работает как духовка на угле из-за наличия крышки. Так блюдо не горит, а доходит по температуре", - подчеркивает он.
Раньше мы рассказывали, какое мясо лучше подходит для приготовления шашлыка.
Читайте также, какие маринады сделают ваше мясо сочным и вкусным.