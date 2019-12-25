"Ведьмак" хотят продлить на 7 сезонов: создатели сериала рассказали о продолжении

Сериал "Ведьмак" от Netflix после премьеры 1 сезона 20 декабря мало кого из поклонников жанра фэнтези оставил равнодушным. Мнения фанов саги польского писателя Анджея Сапковского о приключениях Геральта из Ривии о новой экранизации полярные, но все ждут продолжения. Создатели нашумевшего киносериала приоткрыли завесу тайны и рассказали о планах.

Производство 2 сезона "Ведьмака" начнется в феврале 2020 года, съемки будут проходить в Центральной Европе. Ожидается, что сериал покажут не ранее весны 2021-го.

Как сообщают инсайдеры, основой для сценария станет книга цикла "Меч судьбы", но не исключено, что будут использованы также и "Кровь эльфов", "Час презрения", "Крещение огнем", "Башня ласточки" и "Владычица озера". К восьмой книге из серии "Сезон гроз" во 2 сезоне вряд ли обратятся.

На днях шоураннер "Ведьмака" Лорен Шмидт Хиссрич сделала громкое заявление о готовности продлить сериал на 7 сезонов... и даже на все 20, если не иссякнет зрительский интерес.

"Определенно, мы знаем, что хотим сделать. В наших мыслях, как у писателей, мы говорим: "О, это может произойти в конце третьего сезона" или "Это произойдет в седьмом сезоне". Правда в том, что у нас есть тонна исходного материала. Мы могли бы писать шоу очень, очень долго", - сказала она изданию SFX.

Кадр из сериала "Ведьмак" 1 сезон (Фото: netflix.com)

Хиссрич отметила для сайта GamesRadar, что в новом сезоне творческая команда планирует опираться на основы первых 8 серий 1 сезона. При этом она пообещала более сфокусированную историю.

"В этой истории есть больше драйва, потому что все отношения, которые мы установили в первом сезоне, фактически начинают реализовываться во втором", - отметила шоураннер.

Так, в конце 1 сезона зрители увидели встречу Геральта и Цири (принцесса королевства Цинтра и Дитя-Неожиданность).

"Персонажи начинают больше встречаться и взаимодействовать. Это иногда хорошо. Иногда это не очень хорошо. Но это похоже на то, что все те строительные блоки, которые мы создали для мира, наконец начинают собираться во что-то более конкретное", - говорит Хиссрич.

Видео: "Ведьмак" 2 сезон - когда выйдет на экраны и каким будет продолжение