Ведический гороскоп на 2023 год: что ждет каждый знак Зодиака

Ведический гороскоп расскажет о том, что ждет каждый знак Зодиака в 2023 году согласно древней системе предсказаний.

Что такое ведический гороскоп

Ведическая система предсказаний происходит от многовековых Вед. Это писания, написанные индийскими учеными, изучавшими влияние небесных тел на нашу жизнь.

Учение говорит нам, что жизнь переплетается с духовностью, а наша прошлая карма определяет нашу нынешнюю жизнь. Идея кармы вытекает из того, какие мысли и действия мы осуществляем в течение жизни.

Ведический гороскоп на 2023 год анализирует, какой будет карма человека исходя из положения небесных тел.

Овен

2023 год окажется для Овна годом больших успехов и одновременно неудач на этом пути. Сатурн будет играть важную роль в управлении вашим домом кармы, что приведет к некоторым трудностям в карьере.

Марс будет влиятельной планетой и привнесет в жизнь Овна очень необходимый позитив. В марте Сатурн и Меркурий попадут в десятый дом, получая отличные финансовые результаты. Однако вы можете увидеть некоторые препятствия в своей любовной жизни.

В общем, согласно ведическому гороскопу, 2023 год будет годом взлетов и падений для представителей знака.

Телец

Год для Тельцов в первую очередь будет стабильным и плавным. Карьера даст значительные результаты с Сатурном, который прибудет в девятое здание, принося удачу.

Марс, Венера и Юпитер сойдутся вместе в середине мая, чтобы принести удачу вашей семье. Ожидайте прекрасную семейную жизнь с августа по декабрь.

Меркурий переместится в пятый дом, принося хорошие новости для семейной пары, вероятная беременность, появление ребенка. Большая любовь расцветет в конце года.

В целом, Тельцы будут наслаждаться отличным 2023 годом с большим успехом в карьере и любви.

Близнецы

У Близнецов будет сложный год, и на этом пути будет много сложностей. В начале года Сатурн будет находиться в восьмом доме, что приведет к некоторым финансовым проблемам.

Ожидайте проблем со здоровьем и будьте осторожны со своим здоровьем. После апреля придет необходимое облегчение для Близнецов.

Лучшее время для карьеры будет с середины мая по середину августа, когда Марс, входящий в двенадцатый дом, принесет большую удачу.

Для брака и любовной жизни влияние Юпитера сделает год плодотворным к сентябрю.

В целом, 2023 будет сложным с проблемами здоровья и карьеры, но они найдут облегчение в своей любовной жизни.

Рак

В 2023 году Раков ждет плодотворный год и большая удача.

В начале года они столкнутся с многими проблемами из-за влияния позиций Сатурна. Ждите финансовых, любовных проблем и психического стресса. Однако это продлится недолго.

Финансовый успех придет к вам в большой степени, а положение Юпитера принесет стабильность в другие аспекты вашей жизни.

Марс будет влиять на ваш десятый дом, получая благоприятное время для брака с июня по июль.

Астрологи прогнозируют, что Раки, которые имели трудности в предыдущие годы, получат облегчение уже в этом году.

Лев

Этот год окажется неоднозначным для Льва со многими взлетами и падениями.

Юпитер будет в седьмом доме в начале года, обеспечивая равновесие и стабильность по финансовым вопросам. Марс прибудет в шестой дом, что приведет к некоторым положительным экономическим улучшениям и прибылям.

В начале года вероятны серьезные проблемы из-за гнева и ссор в ваших отношениях. Женитьба с апреля по сентябрь окажется наиболее полноценной.

Не исключены проблемы со здоровьем, следите за питанием и будьте физически активными.

В общем, Лев будет иметь большой финансовый успех, но столкнется с неспокойным периодом с любовью и проблемами со здоровьем.

Дева

Этот год окажется неоднозначным из-за проблем со здоровьем и большого состояния, полученного в 2023 году.

Положение Марса в начале года приведет к разрешению многих финансовых кризисов.

Однако ваше здоровье ухудшится с апреля по сентябрь, поскольку Сатурн будет оказывать влияние на шестой дом. Соблюдайте предельные меры предосторожности и заботьтесь о своем здоровье.

Что касается вашей любовной жизни, Меркурий переместится во второй дом и приведет к великолепному союзу. Послесентябрьское время окажется наилучшим временем для любви, поскольку здоровье Девы значительно улучшится.

Благоприятное время формируется с середины сентября по середину декабря для бракосочетания.

В целом, согласно прогнозу, Дев ждет непростой год.

Весы

2023 год окажется отличным для Весов и принесет им большое процветание.

В начале года Марс переместится в третий дом, что повлечет за собой некоторые проблемы со здоровьем. В то же время вы получите большой капитал и увеличение дохода, что поможет вам решить проблемы со здоровьем.

Вы решите все свои прошлые финансовые проблемы и избавитесь от любых угрожающих долгов.

Большое влияние Марса на вашу жизнь окажется плодотворным для вашей любовной жизни. Ваши отношения станут отличными, и все прошлые недоразумения будут решены. Однако во второй половине года вероятны некоторые проблемы в вашем браке.

Переход Юпитера в шестой дом в период с середины апреля по сентябрь приведет ко многим трудностям. Вы будете более подвержены болезням и вам придется внимательно относиться к своему здоровью.

В общем, если вы сможете поддерживать здоровую диету и будете терпеливы, все обязательно пойдет гладко.

Скорпион

Скорпиона ждет непростой год.

С января по март будет ощущаться влияние Сатурна на третий дом. Вы можете ожидать финансовых проблем, и вам придется выложить немалую сумму денег.

Переход к четвертому дому приведет к другим трудностям во всех областях жизни. Однако Юпитер придет на помощь, перейдя в пятый дом и обеспечив вам необходимое облегчение.

Период с мая по сентябрь будет, в первую очередь, благоприятным для заработка. С точки зрения здоровья, вы увидите, что Сатурн повлечет за собой определенный хаос и подарит вам несколько бессонных ночей. В августе Венера может вызвать некоторые проблемы со здоровьем, поэтому будьте готовы.

Любовь будет тяжелым путем для Скорпионов из-за проблем с любимым человеком. Не исключено, что дойдет до расставания.

Можно подытожить, что у Скорпиона дела обстоят нехорошо, но им придется пережить эти трудные времена. Некоторые денежные доходы могут улучшить их настроение в этом году.

Стрелец

Год у Стрельцов будет неоднозначным, и им придется столкнуться с некоторыми неприятными моментами.

В начале года Марс появится в вашем первом доме. Это позволит неплохо заработать и иметь хорошую порцию позитива.

Включение Марса в ваше седьмое и четвертое здание приведет к чувству тревоги. Вы можете ощущать определенный стресс со стороны семьи. Отношения будут, по сути, сложной темой и вам нужно быть осторожным. Вы можете почувствовать облегчение в последние три месяца в личной сфере.

В карьерном плане ноябрь окажется плодотворным месяцем, поскольку вы найдете новые источники денег.

Стрельцы в общем проведут удачный год, даже если на этом пути будут трудные моменты.

Козерог

У Козерога будет смешанный год с большими подъемами и падениями.

Из-за Сатурна в апреле у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Это будет время, когда вы должны быть осторожны с диетой. Убедитесь, что вы питаетесь здорово и занимаетесь физическими упражнениями.

Поскольку Юпитер находится в третьем доме, конец года, особенно август, окажется плодотворным для вашей любовной жизни. В этом году может быть свадьба.

Если вы бизнесмен или наемный работник, сентябрь окажется наиболее плодотворным для получения прибыли.

В целом это будет не лучший год для успеха и большой удачи.

Водолей

Водолеев ждет отличный год, и они добьются успеха. Они добьются большого успеха в карьере с входом Марса в двенадцатый дом, и они обретут удачу.

С февраля по май у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Могут возникнуть некоторые физические трудности, и важно позаботиться о себе.

Любовная жизнь Водолея будет активной в течение апреля с Юпитером во втором доме. Если планируете жениться, лучше во второй половине года, а не в начале.

Этот год станет для Водолеев выдающейся вехой.

Рыбы

Рыбы проведут отличный год и найдут большую удачу. С Сатурном в одиннадцатом доме только в начале года они добьются большого успеха. Любой непогашенный долг будет, наконец, выплачен.

Их здоровье резко улучшится в течение августа и октября, когда третий и четвертый дом будут активированы. Присутствие Меркурия творит чудеса с вашим здоровьем.

Начало года будет прекрасным для женитьбы и установления отношений.

В целом, это будет год для Рыб, который окажется незабываемым.