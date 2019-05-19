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Вічно жахливі костюми: Лободу рознесли за несмак

STYLERПерсони    19.05.2019 - 08:51
Вічно жахливі костюми: Лободу рознесли за несмак
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода шокувала провальним нарядом

Скандальна Світлана Лобода, яку нерідко засуджують за дивні вбрання, в черговий раз нарвалася на критику користувачів. Відповідний знімок зірка опублікувала у соцмережі Instagram.

Світлана Лобода позує на знімку в білому спортивному костюмі. Образ доповнюють нетипової форми окуляри.

Вічно жахливі костюми: Лободу рознесли за несмакФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники здивувалися такому вибору виконавиці. Костюм здався більшості недоречним і позбавленим смаку:

  • Що за смак? Вічно жахливі костюми.
  • З фейсом якісь проблеми.
  • Костюмчик висить, а не сидить.
  • Мені костюм не подобається.
  • Дуже дивний вибір.
  • Світлана, ти як завжди...

Раніше Лобода заінтригувала загадковим посланням.

Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо відходу з команди танцівниці Юлії Аладко.

Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалося грубуватимю. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.

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