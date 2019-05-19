Вічно жахливі костюми: Лободу рознесли за несмак

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода шокувала провальним нарядом

Скандальна Світлана Лобода, яку нерідко засуджують за дивні вбрання, в черговий раз нарвалася на критику користувачів. Відповідний знімок зірка опублікувала у соцмережі Instagram.

Світлана Лобода позує на знімку в білому спортивному костюмі. Образ доповнюють нетипової форми окуляри.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники здивувалися такому вибору виконавиці. Костюм здався більшості недоречним і позбавленим смаку:

Що за смак? Вічно жахливі костюми.

З фейсом якісь проблеми.

Костюмчик висить, а не сидить.

Мені костюм не подобається.

Дуже дивний вибір.

Світлана, ти як завжди...

Раніше Лобода заінтригувала загадковим посланням.

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