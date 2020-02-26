Вічна пам'ять: стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна (фото)

На Донбасі загинув боєць ЗСУ (колаж РБК-Україна)

На Донбасі загинув 28-річний військовослужбовець Дмитро Гринь

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Дмитро Гринь - 28-річний боєць підірвався на невстановленому вибуховий пристрій в зоні проведення ООС. Трагедія сталася рано вранці 26 лютого.

Військовослужбовець 13 окремого мотопіхотного батальйону, що знаходиться в підпорядкуванні 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, був родом із Шостки Сумської області.

"Після закінчення школи № 5 Дмитро навчався у ВПУ-19. Починаючи з січня 2019 року молодий чоловік проходив службу за контрактом у лавах Збройних сил України. Служив старшим водієм мотопіхотного відділення", - повідомив мер Шостки Микола Нога у своєму Facebook.

Дмитро Володимирович загинув під час виконання бойових завдань.

"Від імені жителів Шосткинської об'єднаної територіальної громади висловлюю глибокі співчуття родині Дмитра та всім, хто його знав.

Схиляємо голови перед пам'яттю захисника. Слава герою!" - написав Нога.

Дмитро Гринь загинув на Донбасі (Фото: facebook.com/Mykola.Noha)

Користувачі мережі сумують у зв'язку із загибеллю військового і дякують йому за мужність на фронті.

Господи, і коли це все закінчиться. Земля пухом, вічна пам'ять, співчуття рідним і близьким...

Світла пам'ять солдату. Найглибші співчуття рідним і близьким. Невимовна скорбота.

Вічна пам'ять герою, нехай земля йому буде пухом. Сім'ї - велике співчуття.

Вічна пам'ять і слава Герою!...

Героям Слава!

Як шкода. Такий молодий і красивий. Вічна пам'ять.

Царство небесне! Вічна пам'ять! Співчуття рідним і близьким.

Скрін коментарів facebook.com/Mykola.Noha

Як повідомлялося раніше, 18 лютого на Донбасі окупанти пробували зробити прорив і пішли в масштабну атаку в районі Золотого - бій завершився їх повним провалом. Українські військові дали потужну відсіч бойовикам, і ті з втратами відступили. Згідно з даними розвідки, у терористів - четверо загинули і шестеро поранених. Бійці ЗСУ у битві під Золотим також зазнали втрат - загинув 22-річний військовий Максим Хитайлов, ще троє отримали поранення і двоє були контужені.