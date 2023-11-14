Вечірні перекуси: фітнес-тренер розповів, чи шкідливо це для здоров'я

Пізні перекуси - це проблема?

Спеціаліст пояснює, що це нормальне для людини явище, яке вона інтерпретує як негативне.

Організм постійно відстежує енерговитрати та "налаштовує" голод і апетит таким чином, щоб всі калорії, які згоріли в нашому тілі, були компенсовані їжею. Науково цей процес називається енергетичний гомеостаз.

Найчастіше бажання поїсти пізно ввечері прокидається в тих, хто не снідає чи не достатньо з'їдає на обід. Тому після робочого дня, під час якого ви витратили багато енергії, організм хоче поповнити запаси. Це абсолютно нормальна, здорова харчова поведінка.

"Організм мислить так: отже, друже, ти з 8:00 по 20:00 витратив 1500 ккал. Зранку з кавою і канапкою отримав 200 ккал, а на обіді ще 600. Та ти мені, дорогенький, заборгував 700 ккал! А попереду ще й довга голодна ніч! А ну, залазь в холодильник!" - пояснює експерт.

Він також наголошує, що шкідливі не пізні перекуси, а переїдання незалежно від часу доби, пори року, фази місяця та місячного циклу.

Чи можна їсти солодке ввечері

Важливо знати, що у печінці та м'язах людини може накопичуватися до 500 грамів цукру у вигляді глікогену. Тобто сам цукор в організмі людини вже присутній.

Інший момент полягає в тому, що під час сну організм все одно продовжує працювати. Так, усі процеси сповільнюються, але лише на 5% порівняно з денною активністю.

Тому все, що ви з'їли ввечері, шлунок буде перетравлювати вночі.

З причини того, що у фруктах є цукор, їх також нібито не бажано їсти на вечерю. Але якщо солодке не призводить до набору вагу за умови, що ви не переїдаєте протягом дня, то фрукти тим паче.

Отже, ввечері можна їсти будь-що. У цьому контексті має значення, що та скільки ви з'їдаєте протягом тижня. У харчових питаннях варто бути гнучкими, резюмує фітнес-тренер.