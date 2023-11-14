Вечерние перекусы: фитнес-тренер рассказал, вредно ли это для здоровья

Поздние перекусы - это проблема?

Специалист объясняет, что это нормальное для человека явление, которое он интерпретирует как негативное.

Организм постоянно отслеживает энергозатраты и "настраивает" голод и аппетит таким образом, чтобы все сгоревшие в нашем теле калории были компенсированы пищей. Научно этот процесс называется энергетический гомеостаз.

Чаще всего желание поесть поздно вечером просыпается у тех, кто не завтракает или недостаточно съедает на обед. Поэтому после рабочего дня, во время которого вы потратили много энергии, организм хочет пополнить запасы. Это абсолютно нормальное, здоровое пищевое поведение.

"Организм мыслит так: значит, друг, ты с 8:00 по 20:00 потратил 1500 ккал. Утром с кофе и бутербродом получил 200 ккал, а на обед еще 600. Да ты мне, дорогой, задолжал 700 ккал! А впереди еще и долгая голодная ночь! А ну, иди к холодильнику!" - объясняет эксперт.

Он также отмечает, что вредны не поздние перекусы, а переедание независимо от времени суток, времени года, фазы месяца и лунного цикла.

Можно ли есть сладкое вечером

Важно знать, что в печени и мышцах человека может накапливаться до 500 граммов сахара в виде гликогена. То есть, сам сахар в организме человека уже присутствует.

Другой момент состоит в том, что во время сна организм все равно продолжает работать. Да, все процессы замедляются, но только на 5% по сравнению с дневной активностью.

Поэтому все, что вы съели вечером, желудок будет переваривать ночью.

Ввиду того, что во фруктах есть сахар, их также вроде бы не желательно есть на ужин. Но если сладкое не приводит к набору веса при условии, что вы не переедаете в течение дня, то фрукты тем более.

Итак, вечером можно есть что угодно. В этом контексте важно, что и сколько вы съедаете в течение недели. В пищевых вопросах следует быть гибкими, резюмирует фитнес-тренер.