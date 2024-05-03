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Ужин на четырех за 90 гривен: блогерша показала, что реально приготовить за такие деньги

Пятница 03 мая 2024 07:20
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Ужин на четырех за 90 гривен: блогерша показала, что реально приготовить за такие деньги Какое блюдо приготовить, если мало денег (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинская блоггерша Margo Ormandi попыталась приготовить бюджетный ужин на четыре персоны. Она "уложилась" всего в 90 гривен и показала, какое блюдо можно сделать за такие деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Орманди поделилась в Instagram.

Бюджетный ужин на большую компанию - что готовить

Так, блогерша отправилась в супермаркет и купила такие ингредиенты:

  • рис (19 гривен, 33 копейки)
  • 1 луковицу (1 гривна и 8 копеек)
  • 1 морковку (62 копейки)
  • шампиньоны (4 гривны и 96 копеек)
  • куриное филе (47 гривен и 53 копейки)
  • чеснок (почти на 8 гривен)
  • 3 яйца (7 гривен и 50 копеек).

Начинаем приготовление. Промойте и сварите рис. А лук, морковь и грибы обжарьте на смазанном сковороде.

Затем добавляйте туда нарезанное филе, а когда оно будет готово - вбейте туда же три яйца. Тщательно все перемешайте. Не забывайте подсолить и добавить перец.

Далее всыпьте в сковороду рис, добавьте соевый соус. А когда блюдо немного протушится, подавайте его на стол. Как показала блогерша, ужина хватит на четыре порции.

Что приготовить, если мало денег - видео

Как реагирует сеть

В комментариях под видео юзеры отметили:

  • "Я бы взял больше лука и шампиньонов минимум вдвое"
  • "Лучше уж было взять 4 яйца и каждому отдельно поджарить или сварить"
  • "Обожаю такой рис. С куриной печенью и яйцом очень вкусный. Попробуйте такой рецепт - рекомендую".

Напомним, ранее блогерша показала, как приготовить ужин за 15 гривен.

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