Ужин на четырех за 90 гривен: блогерша показала, что реально приготовить за такие деньги
Украинская блоггерша Margo Ormandi попыталась приготовить бюджетный ужин на четыре персоны. Она "уложилась" всего в 90 гривен и показала, какое блюдо можно сделать за такие деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Орманди поделилась в Instagram.
Бюджетный ужин на большую компанию - что готовить
Так, блогерша отправилась в супермаркет и купила такие ингредиенты:
- рис (19 гривен, 33 копейки)
- 1 луковицу (1 гривна и 8 копеек)
- 1 морковку (62 копейки)
- шампиньоны (4 гривны и 96 копеек)
- куриное филе (47 гривен и 53 копейки)
- чеснок (почти на 8 гривен)
- 3 яйца (7 гривен и 50 копеек).
Начинаем приготовление. Промойте и сварите рис. А лук, морковь и грибы обжарьте на смазанном сковороде.
Затем добавляйте туда нарезанное филе, а когда оно будет готово - вбейте туда же три яйца. Тщательно все перемешайте. Не забывайте подсолить и добавить перец.
Далее всыпьте в сковороду рис, добавьте соевый соус. А когда блюдо немного протушится, подавайте его на стол. Как показала блогерша, ужина хватит на четыре порции.
Что приготовить, если мало денег - видео
Как реагирует сеть
В комментариях под видео юзеры отметили:
- "Я бы взял больше лука и шампиньонов минимум вдвое"
- "Лучше уж было взять 4 яйца и каждому отдельно поджарить или сварить"
- "Обожаю такой рис. С куриной печенью и яйцом очень вкусный. Попробуйте такой рецепт - рекомендую".
Напомним, ранее блогерша показала, как приготовить ужин за 15 гривен.
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