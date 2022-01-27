Вечерний алкоголизм: что это и как понять, что вы зависимы

Признаки вечернего алкоголизма

Алкоголь стал для вас единственным способом релаксации. У зависимых словно нет другого способа снять вечернюю усталость, кроме рюмки (бокала). При этом можно ходить в гости, смотреть телевизор, даже играть с детьми, но все хотя бы под бутылочку пивка.

Спиртное помогает лучше засыпать и крепче спать. При вечернем алкоголизме часто наблюдается нарушение нормального сна без дозы спиртного. Без привычной дозы вероятны ночные пробуждения и бессонница.

Преобладание депрессивного настроения. Настоящая жизнь для вечерних алкоголиков начинается только после работы, когда открывается возможность выпить свои вожделенные 50-100 грамм. Из-за этого человек в течение дня в основном находится в угнетенном состоянии и пессимистическом настроении.

Дневная выпивка не отменяет вечернюю. Допустим, человек по какому-то поводу выпил днем, это не означает, что он откажется от вечерней порции, которая уже стала своего рода ритуалом.

Увеличиваются объемы выпиваемого спиртного. К примеру, все начиналось с 0,33 пива, а вот уже 1,5-2 литра за вечер - вполне нормально.

При таких признаках рекомендуется обратиться к специалистам, которые квалифицированно помогут справиться с зависимостью.