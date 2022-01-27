Вечірній алкоголізм: що це і як зрозуміти, що ви залежні

Ознаки вечірнього алкоголізму

Алкоголь став для вас єдиним способом релаксації. У залежних немов немає іншого способу зняти вечірню втому, крім чарки (келиха). При цьому можна ходити в гості, дивитися телевізор, навіть грати з дітьми, але все хоча б під пляшечку пивка.

Спиртне допомагає краще засипати і міцніше спати. При вечірньому алкоголізмі часто спостерігається порушення нормального сну без дози спиртного. Без звичної дози ймовірні нічні пробудження і безсоння.

Переважання депресивного настрою. Справжнє життя для вечірніх алкоголіків починається тільки після роботи, коли відкривається можливість випити свої жадані 50-100 грам. Через це людина протягом дня в основному знаходиться в пригніченому стані і песимістичному настрої.

Денна випивка не скасовує вечірню. Припустимо, людина з якогось приводу випила вдень, це не означає, що вона відмовиться від вечірньої порції, яка вже стала свого роду ритуалом.

Збільшуються обсяги випивається спиртного. Наприклад, все починалося з 0,33 пива, а ось вже 1,5 - 2 літри за вечір - цілком нормально.

При таких ознаках рекомендується звернутися до фахівців, які кваліфіковано допоможуть впоратися із залежністю.