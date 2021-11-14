Вот что происходит с вашим телом и мозгом, когда вы употребляете алкоголь

Алкогольные напитки даже при умеренном употреблении могут оказывать серьезное влияние на наш организм. Ученые выяснили, что именно происходит с нашим телом и мозгом, когда мы пьем спиртное.

Об этом пишет News.sky , ссылаясь на результаты исследований Дэвида Натта, известного профессора, посвятившего многие годы изучению этого вопроса.

Так, британский психиатр и фармаколог уверен, что алкоголь является наиболее вредным веществом для человека. Натт утверждает, что спиртное даже вреднее героина, кокаина, LSD и других наркотиков.

Почему же алкоголь хуже наркотиков?

К такому неутешительному выводу ученые пришли из-за распространенности и частотности употребления алкоголя.

Ведь алкоголь - легален и более популярен, чем любое другое наркотическое вещество. Каждый второй человек периодически употребляет спиртное и не видит в этом ничего плохого.

Люди уже давно стали воспринимать алкоголь - как данность. Его можно купить практически везде и в любое время.

Но ученые говорят: заплетающийся язык, веселье и похмелье - это еще не все влияние спиртных напитков на наш организм.

Алкоголь разрушает организм изнутри

Так, около 20% выпитого алкоголя поглощается желудком. Остальные 80% отправятся в тонкую кишку.

От концентрации спирта в напитке зависит, как быстро алкоголь усвоится организмом. Чем выше она - тем быстрее вы опьянеете. При этом полный желудок замедляет абсорбцию (впитывание) алкоголя.

После того как алкоголь поступил в желудок и тонкую кишку, он отправляется по кровотоку по нашему телу. А наш организм при этом старается вывести этот токсин.

Больше 10% спиртного выводится через наши почки и легкие через мочеиспускание и дыхание. Но основная нагрузка ложится на печень.

Вот главные причины, почему алкоголь вредит печени

Происходит окислительный (оксидативный) стресс. Вывод алкоголя из печени сопровождается химическими реакциями, из-за чего страдают клетки органа. Поскольку печень будет пытаться "вылечить" себя сама, может начаться воспаление или рубцевание.

Алкоголь может повреждать кишечник, из-за чего кишечные бактерии попадают в печень и приводят к воспалению.

Ученые говорят, что такой "алкогольный эффект" наступает не сразу. Он возникает, когда количество поступающего в организм спиртного начинает превышать выводимое организмом.

Как спиртное влияет на мозг

Когда у вас заплетается язык, части тела не слушаются, провалы в памяти - это бесспорно влияние алкоголя. Но это лишь верхушка айсберга.

Дальше интереснее - люди, часто употребляющие спиртные напитки, начинают испытывать проблемы с координацией, реакцией, балансом и здравым смыслом.

Дело в том, что спиртное изменяет уровень нейромедиаторов - веществ, которые передают импульс от нейронов к мышечной ткани.