Вечірній алкоголізм: що це і як зрозуміти, що ви залежні

Вечірній алкоголізм - досить підступна форма залежності. Ви випиваєте після роботи практично щодня, щоб розслабитися, вважаючи це нормою? При цьому ні ви, ні ваше оточення не вважають проблемою пару чарок коньяку, або літрів пива перед сном чимось неправильним?

Але це далеко не так, пише Alcostop24 .

Ознаки вечірнього алкоголізму

Алкоголь став для вас єдиним способом релаксації. У залежних немов немає іншого способу зняти вечірню втому, крім чарки (келиха). При цьому можна ходити в гості, дивитися телевізор, навіть грати з дітьми, але все хоча б під пляшечку пивка.

Спиртне допомагає краще засипати і міцніше спати. При вечірньому алкоголізмі часто спостерігається порушення нормального сну без дози спиртного. Без звичної дози ймовірні нічні пробудження і безсоння.

Переважання депресивного настрою. Справжнє життя для вечірніх алкоголіків починається тільки після роботи, коли відкривається можливість випити свої жадані 50-100 грам. Через це людина протягом дня в основному знаходиться в пригніченому стані і песимістичному настрої.

Денна випивка не скасовує вечірню. Припустимо, людина з якогось приводу випила вдень, це не означає, що вона відмовиться від вечірньої порції, яка вже стала свого роду ритуалом.

Збільшуються обсяги випивається спиртного. Наприклад, все починалося з 0,33 пива, а ось вже 1,5 - 2 літри за вечір - цілком нормально.

При таких ознаках рекомендується звернутися до фахівців, які кваліфіковано допоможуть впоратися із залежністю.