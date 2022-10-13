"Вдягни котика!": воїни ЗСУ знялись у гарячій фотосесії для збору коштів для армії

Військові Збройних Сил України знялися в стилі австралійських пожежників, щоб зібрати на зимову форму для батальйону побратимів.

"Вони зняли свою форму, щоб допомогти вдягнути побратимів! Так уже десятки років роблять австралійські пожежники, щоб зібрати гроші на благодійність! У наших хлопців не менш амбітна мета - допомогти нам вдягнути на зиму цілий батальйон!" , - пише "Демократична сокира".

До ініціативи долучилися ветеран АТО із 2015 року, власник барбершопу, тренер із боксу, власник кросфіт залу та юрист. Чоловіки абсолютно різні, проте дещо спільне все ж мають - мрія про перемогу та бажання забезпечити побратимів одягом.

Допомогти вдягнути батальйон можна тут:

Гривня, валюта і криптовалюта за посиланням.

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