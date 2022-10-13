"Одень котика!": воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии

Военные Вооруженных сил Украины снялись в стиле австралийских пожарных, чтобы собрать на зимнюю форму для батальона собратьев.

"Они сняли свою форму, чтобы помочь одеть собратьев! Так уже десятки лет делают австралийские пожарные, чтобы собрать деньги на благотворительность! У наших ребят не менее амбициозная цель - помочь нам одеть на зиму целый батальон!" , - пишет "Демократический топор".

К инициативе присоединились ветеран АТО с 2015 года, владелец барбершопа, тренер по боксу, владелец кроссфита зала и юрист. Мужчины совершенно разные, однако кое-что общее у них все же есть - мечта о победе и желание обеспечить собратьев одеждой.

Помочь надеть батальон можно здесь:

Гривна, валюта и криптовалюта по ссылке.

Карта - 5169 3351 0047 5223

PayPal - donate@sokyra.space