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"Одень котика!": воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии

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Четверг 13 октября 2022 19:23
"Одень котика!": воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии Собирают на комплект зимней формы для батальона (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Военные Вооруженных сил Украины снялись в стиле австралийских пожарных, чтобы собрать на зимнюю форму для батальона собратьев.

Горячими фото делится "Демократический топор" в своем Instagram .

"Они сняли свою форму, чтобы помочь одеть собратьев! Так уже десятки лет делают австралийские пожарные, чтобы собрать деньги на благотворительность! У наших ребят не менее амбициозная цель - помочь нам одеть на зиму целый батальон!" , - пишет "Демократический топор".

К инициативе присоединились ветеран АТО с 2015 года, владелец барбершопа, тренер по боксу, владелец кроссфита зала и юрист. Мужчины совершенно разные, однако кое-что общее у них все же есть - мечта о победе и желание обеспечить собратьев одеждой.

&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии&quot;Одень котика!&quot;: воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии

Помочь надеть батальон можно здесь:

Гривна, валюта и криптовалюта по ссылке.
Карта - 5169 3351 0047 5223
PayPal - donate@sokyra.space

Раньше мы рассказывали о дронах-камикадзе, на которые недавно собирали украинцы, и почему они нужны нашей армии.

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Вооруженные силы Украины сбор на ВСУ