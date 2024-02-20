В два раза больше Земли. Астрономы уточнили, где может находится Девятая планета

Орбиты некоторых удаленных объектов за пределами Нептуна можна объяснить лишь воздействием гравитации Девятой планеты. Ученые из Калифорнийского технологического института провели новые вычисления, которые позволили скорректировать область поиска этого таинственного небесного объекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание и источник новостей ScienceAlert , в котором публикуются статьи о научных исследованиях, открытиях и результатах.

Что известно про Девятую планету

Ещё в 2015 году исследователи представили аргументы в поддержку существования Девятой планеты. Они анализировали траектории нескольких групп транснептуновых объектов и пришли к выводу, что подобные орбиты могут возникнуть только под воздействием массивного тела, действующего как "пастух" для этих объектов.

В новом исследовании ученые использовали обширные данные от программы наблюдения Pan-STARRS1 для более точных вычислений орбит. Это позволило им определить, что масса гипотетической Девятой планеты должна быть в пределах от двух до четырех масс Земли. Они также исключили 78 процентов ранее выделенных областей, предложенных другими исследованиями как возможные места обитания планеты X.

Тем не менее, астрономы не исключают возможности других объяснений траекторий транснептуновых объектов. В настоящее время нет полной версии, которая бы полностью охватывала все детали поведения этих далеких небесных тел. Следовательно, поиск Девятой планеты продолжится.

Искать планеты не с помощью прямых наблюдений, а с использованием расчётов для человечества не в новинку. Например, Нептун был открыт в 1846 году благодаря предсказанию его местоположения астрономом и математиком Урбеном Леверье, который вычислил воздействие неизвестного небесного тела на орбиту Урана. Зная, где искать, астроном Иоганн Готфрид Галле обнаружил Нептун.