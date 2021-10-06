Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео)

Как выглядит жилье и почему чиновники так унизили женщину - рассказали в сюжете "Суспільне Кропивницький" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Известно, что Татьяна Запорожченко познакомилась со своим мужем в 2014 году. В том же году родилась дочь, а мужчина пошел служить пограничником в зону проведения АТО.

После года службы вернулся домой инвалидом армии, перенес несколько операций на позвоночнике.

В 2015-м семья стала в очередь на получение жилья в Кропивницком. А через два года мужчина погиб - утонул, спасая девочку на местном водоеме.

"Выбросил ее на матрас, а сам ушел под воду", - говорит женщина.

Сейчас Татьяна с дочкой живет в съемной двухкомнатной квартире. Ее женщина снимает еще и вместе с подругой - чтобы было дешевле.

"Дочка часто болеет, не могу устроиться на работу, потому что оставить ее не с кем, я же сирота. Получаем семь тысяч гривен пенсии мужа, половину отдаю за аренду", - говорит она.

Татьяна сама воспитывает дочь (скриншот / Суспільне Кропивницький)

В этом году Запорожченко узнала, что получит от горсовета однокомнатную квартиру.

"Сказали, что можно прийти посмотреть ее, подойдет ли. Но добавили, если эта квартира не подойдет, то новую ждать можно и четыре, и пять лет, и, вообще, неизвестно, когда я ее получу", - рассказывает женщина.

Когда она пришла осмотреть квартиру на восьмом этаже многоэтажки, то была, мягко говоря, неприятно удивлена.

"Стена шатается, завалиться может в любой момент. И другая стена шатается. Если ставить новые двери, то эта конструкция рухнет", - показывает Татьяна состояние жилья, которое чиновники оценили в 500 тысяч гривен.

Вот так выглядит квартира, которую выделили вдове АТО в Кропивницком (скриншот / Суспільне Кропивницький)

К слову, риелторы, оценив "удаленный периферийный район, высокий этаж, состояние, непригодное для проживания", оценили квартиру на 100 тысяч гривен дешевле.

"Стоимость этой квартиры достигает 13-15 тысяч долларов. Это предельная цена. Туда надо очень много денег вложить, чтобы отремонтировать. Где-то 10 тысяч долларов", - говорит риелтор Светлана Воскресенская.

Что говорят о ситуации в городском совете

В 2021 году власти Кропивницкого могут позволить себе выделить две бесплатные квартиры.

"У нас есть общая очередь, где люди стоят с 80-го года. Есть первоочередная очередь, где люди стоят с 85-го года и жильем необеспечены. И есть внеочередная очередь. Всего в городе более 3100 человек стоят в очереди на жилье", - говорит начальник городского отдела учета жилья Валерий Пилькин.

Поэтому другое жилье семье погибшего воина предложить сейчас не могут. А лучшую квартиру женщина может ждать лет десять.

"Она может проживать в другом месте, делать ремонт. Получая жилье, человек берет на себя ответственность, берет на себя обязательство привести его в надлежащий вид", - добавил чиновник.



Сейчас вдова героя АТО намерен просить о помощи у представителей общественных организаций, которые занимаются делами участников антитеррористической операции и членов их семей.