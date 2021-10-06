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Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео)

Новина українською →
Кропивницкий, Среда 06 октября 2021 11:35
Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео) Вдова военного получила "непригодную для проживания" квартиру
Автор: Дмитрий Войналович

В Кропивницком разгорается скандал из-за непригодной для проживания квартиры, которую местная власть выделила вдове героя российско-украинской войны.

Как выглядит жилье и почему чиновники так унизили женщину - рассказали в сюжете "Суспільне Кропивницький" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Известно, что Татьяна Запорожченко познакомилась со своим мужем в 2014 году. В том же году родилась дочь, а мужчина пошел служить пограничником в зону проведения АТО.

После года службы вернулся домой инвалидом армии, перенес несколько операций на позвоночнике.

В 2015-м семья стала в очередь на получение жилья в Кропивницком. А через два года мужчина погиб - утонул, спасая девочку на местном водоеме.

"Выбросил ее на матрас, а сам ушел под воду", - говорит женщина.

Сейчас Татьяна с дочкой живет в съемной двухкомнатной квартире. Ее женщина снимает еще и вместе с подругой - чтобы было дешевле.

"Дочка часто болеет, не могу устроиться на работу, потому что оставить ее не с кем, я же сирота. Получаем семь тысяч гривен пенсии мужа, половину отдаю за аренду", - говорит она.

Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео)

Татьяна сама воспитывает дочь (скриншот / Суспільне Кропивницький)

В этом году Запорожченко узнала, что получит от горсовета однокомнатную квартиру.

"Сказали, что можно прийти посмотреть ее, подойдет ли. Но добавили, если эта квартира не подойдет, то новую ждать можно и четыре, и пять лет, и, вообще, неизвестно, когда я ее получу", - рассказывает женщина.

Когда она пришла осмотреть квартиру на восьмом этаже многоэтажки, то была, мягко говоря, неприятно удивлена.

"Стена шатается, завалиться может в любой момент. И другая стена шатается. Если ставить новые двери, то эта конструкция рухнет", - показывает Татьяна состояние жилья, которое чиновники оценили в 500 тысяч гривен.

Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео)Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео)Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео)Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео)Вдова украинского героя получила от властей квартиру, непригодную для жизни (видео)

Вот так выглядит квартира, которую выделили вдове АТО в Кропивницком (скриншот / Суспільне Кропивницький)

К слову, риелторы, оценив "удаленный периферийный район, высокий этаж, состояние, непригодное для проживания", оценили квартиру на 100 тысяч гривен дешевле.

"Стоимость этой квартиры достигает 13-15 тысяч долларов. Это предельная цена. Туда надо очень много денег вложить, чтобы отремонтировать. Где-то 10 тысяч долларов", - говорит риелтор Светлана Воскресенская.

Что говорят о ситуации в городском совете

В 2021 году власти Кропивницкого могут позволить себе выделить две бесплатные квартиры.

"У нас есть общая очередь, где люди стоят с 80-го года. Есть первоочередная очередь, где люди стоят с 85-го года и жильем необеспечены. И есть внеочередная очередь. Всего в городе более 3100 человек стоят в очереди на жилье", - говорит начальник городского отдела учета жилья Валерий Пилькин.

Поэтому другое жилье семье погибшего воина предложить сейчас не могут. А лучшую квартиру женщина может ждать лет десять.

"Она может проживать в другом месте, делать ремонт. Получая жилье, человек берет на себя ответственность, берет на себя обязательство привести его в надлежащий вид", - добавил чиновник.


Сейчас вдова героя АТО намерен просить о помощи у представителей общественных организаций, которые занимаются делами участников антитеррористической операции и членов их семей.

Напомним, в Житомире жители дома хотят выселить детсад, потому что их раздражают крики малышей.

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