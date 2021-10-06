ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео)

Новость на русском →
Кропивницький, Середа 06 жовтня 2021 11:35
Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео) Вдова військового отримала "непридатну для проживання" квартиру
Автор: Дмитрий Войналович

У Кропивницькому розгорається скандал через непридатну для проживання квартиру, яку місцева влада виділила вдові героя російсько-української війни.

Як виглядає житло і чому чиновники так принизили жінку - розповіли у сюжеті "Суспільне Кропивницький" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що Тетяна Запорожченко познайомилась зі своїм чоловіком у 2014 році. Того ж року народилася донька, а чоловік пішов служити прикордонником у зону проведення АТО.

Після року служби повернувся додому інвалідом армії, переніс кілька операцій на хребті.

У 2015-му родина стала в чергу на отримання житла у Кропивницькому. А через два роки чоловік загинув - потонув, рятуючи дівчинку на місцевій водоймі.

"Викинув її на матрац, а сам пішов під воду", - каже жінка.

Зараз Тетяна з донькою живе у орендованій двокімнатній квартирі. Її жінка винаймає ще й разом з подругою - аби було дешевше.

"Донька часто хворіє, не можу влаштуватись на роботу, бо лишити її ні з ким, я ж сирота. Отримуємо сім тисяч гривень пенсії чоловіка, половину віддаю за оренду", - говорить вона.

Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео)

Тетяна сама виховує доньку (скриншот / Суспільне Кропивницький)

Цього року Запорожченко дізналася, що отримає від міськради однокімнатну квартиру.

"Сказали, що можна прийти подивитися її, чи підійде. Але додали, якщо ця квартира не підійде, то нову чекати можна і чотири, і п’ять років, і, взагалі, невідомо, коли я її отримаю", - розповідає жінка.

Коли вона прийшла оглянути квартиру на восьмому поверсі багатоповерхівки, то була, м'яко кажучи, неприємно здивована.

"Стіна хитається, завалитись може в будь-який момент. Й інша стіна хитається. Якщо ставити нові двері, то ця конструкція завалиться", - показує Тетяна стан житла, яке чиновники оцінили у 500 тисяч гривень.

Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео)Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео)Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео)Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео)Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео)

Ось так виглядає квартира, яку виділили вдові АТО в Кропивницькому (скриншот / Суспільне Кропивницький)

До слова, рієлтори, оцінивши "віддалений периферійний район, високий поверх, стан, непридатний для проживання", оцінили квартиру на 100 тисяч гривень дешевше.

"Вартість цієї квартири сягає 13-15 тисяч доларів. Це гранична її ціна. Туди треба дуже багато грошей вкласти, щоб відремонтувати. Десь 10 тисяч доларів", - говорить рієлторка Світлана Воскресенська.

Що кажуть про ситуацію у міській раді

У 2021 році влада Кропивницького може дозволити собі виділити дві безкоштовні квартири.

"У нас є загальна черга, де люди стоять з 80-го року. Є першочергова черга, де люди стоять з 85-го року і житлом незабезпечені. І є позачергова черга. Усього в місті більше 3100 людей стоять у черзі на житло", - каже начальник міського відділу обліку житла Валерій Пількін.

Тому інше житло родині загиблого воїна запропонувати зараз не можуть. А на кращу квартиру жінка може чекати років десять.

"Вона може проживати в іншому місці, робити ремонт. Отримуючи житло, людина бере на себе відповідальність, бере на себе зобов’язання привести її в належний вигляд", - додав чиновник.


Наразі вдова героя АТО має намір просити про допомогу у представників громадських організацій, які опікуються справами учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей.

Нагадаємо, у Житомирі жителі будинку хочуть виселити дитсадок, бо їх дратують крики малюків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький Новини АТО
LITE
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати