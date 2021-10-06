Удова українського героя отримала від влади квартиру, не придатну для життя (відео)

У Кропивницькому розгорається скандал через непридатну для проживання квартиру, яку місцева влада виділила вдові героя російсько-української війни.

Як виглядає житло і чому чиновники так принизили жінку - розповіли у сюжеті "Суспільне Кропивницький" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що Тетяна Запорожченко познайомилась зі своїм чоловіком у 2014 році. Того ж року народилася донька, а чоловік пішов служити прикордонником у зону проведення АТО.

Після року служби повернувся додому інвалідом армії, переніс кілька операцій на хребті.

У 2015-му родина стала в чергу на отримання житла у Кропивницькому. А через два роки чоловік загинув - потонув, рятуючи дівчинку на місцевій водоймі.

"Викинув її на матрац, а сам пішов під воду", - каже жінка.

Зараз Тетяна з донькою живе у орендованій двокімнатній квартирі. Її жінка винаймає ще й разом з подругою - аби було дешевше.

"Донька часто хворіє, не можу влаштуватись на роботу, бо лишити її ні з ким, я ж сирота. Отримуємо сім тисяч гривень пенсії чоловіка, половину віддаю за оренду", - говорить вона.

Тетяна сама виховує доньку (скриншот / Суспільне Кропивницький)

Цього року Запорожченко дізналася, що отримає від міськради однокімнатну квартиру.

"Сказали, що можна прийти подивитися її, чи підійде. Але додали, якщо ця квартира не підійде, то нову чекати можна і чотири, і п’ять років, і, взагалі, невідомо, коли я її отримаю", - розповідає жінка.

Коли вона прийшла оглянути квартиру на восьмому поверсі багатоповерхівки, то була, м'яко кажучи, неприємно здивована.

"Стіна хитається, завалитись може в будь-який момент. Й інша стіна хитається. Якщо ставити нові двері, то ця конструкція завалиться", - показує Тетяна стан житла, яке чиновники оцінили у 500 тисяч гривень.

Ось так виглядає квартира, яку виділили вдові АТО в Кропивницькому (скриншот / Суспільне Кропивницький)

До слова, рієлтори, оцінивши "віддалений периферійний район, високий поверх, стан, непридатний для проживання", оцінили квартиру на 100 тисяч гривень дешевше.

"Вартість цієї квартири сягає 13-15 тисяч доларів. Це гранична її ціна. Туди треба дуже багато грошей вкласти, щоб відремонтувати. Десь 10 тисяч доларів", - говорить рієлторка Світлана Воскресенська.

Що кажуть про ситуацію у міській раді

У 2021 році влада Кропивницького може дозволити собі виділити дві безкоштовні квартири.

"У нас є загальна черга, де люди стоять з 80-го року. Є першочергова черга, де люди стоять з 85-го року і житлом незабезпечені. І є позачергова черга. Усього в місті більше 3100 людей стоять у черзі на житло", - каже начальник міського відділу обліку житла Валерій Пількін.

Тому інше житло родині загиблого воїна запропонувати зараз не можуть. А на кращу квартиру жінка може чекати років десять.

"Вона може проживати в іншому місці, робити ремонт. Отримуючи житло, людина бере на себе відповідальність, бере на себе зобов’язання привести її в належний вигляд", - додав чиновник.



Наразі вдова героя АТО має намір просити про допомогу у представників громадських організацій, які опікуються справами учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей.