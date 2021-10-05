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В Житомире жители дома хотят выселить детсад: жалуются на крики и считают опасным

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Житомир , Вторник 05 октября 2021 18:05
В Житомире жители дома хотят выселить детсад: жалуются на крики и считают опасным Жители новостройки жалуются на садик в квартире (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Житомире жители новостройки пытаются выселить из дома частный детсад. В частности, жителям мешают крики малышей так они говорят, что детям в садике угрожает опасность.

Однако, директор дошкольного учреждения говорит, что работает легально, - пишет ТСН.

Почему возник скандал

Так, частный садик "Птенцы" открыли в двухкомнатной квартире на первом этаже. Жильцы дома утром собрались у входа в парадное и начали допрашивать родителей, почему они водят детей в этот садик.

По словам родителей, в этом детсаду адаптировали финский подход к образованию. Также все официально, ведь у родителей с детсадом договор.

Почему жители против детсада

Мария Гордийчук живет над квартирой с детсадом. Говорит, что устала от детских криков, ведь звукоизоляции там нет. Также другие жители сообщают, что когда покупали квартиры в новостройке – мечтали о конфиденциальности.

Председатель ОСМД Елизавета Яковлева рассказывает, что в парадном нет безопасных условий для малышей. Она не понимает, как чиновники могли дать детсаду разрешение на работу в жилом доме.

"Смотрите, какие у нас перила. Они не приспособлены для детского учреждения. Ступеньки острые. Упадет кто – то из детей, рассечет себе брови", - добавляет Яковлева.

Директор частного садика Юлия Орлова заверила, что дошкольное учреждение работает легально и имеет все необходимые разрешения.

"У нас есть лицензия, разрешительные документы от Госпродслужби, от Гоструда, от пожарной безопасности", – сказала Орлова.

Как отреагировали в администрации

В Департаменте образования Житомирской ОГА подтвердили, что выдавали лицензию этого детсада. Также заверили, что дошкольные учреждения могут работать в жилых домах и это законно.

А вот Госпродслужба по жалобам жителей ОСМД проведет проверку. Как рассказал адвокат Богдан Кушнир говорит, что детсад в квартире могут запретить сами члены ОСМД. Однако, если собственники против, тогда нужно идти в суд.

Сейчас жильцы дома собираются обратиться в прокуратуру, чтобы там проверили законность выдачи лицензии детсаду. А его директор пошла в полицию – заявить на ОСМД, что оно препятствует ее предпринимательской деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне горе-отец забыл на детской площадке 7-летнюю дочь.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди ради записи в детсад.

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