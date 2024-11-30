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Вдень не їсте, бо ввечері йдете в гості? Ось до чого призведе таке обмеження

Дієтолог розповіла, чому не можна переїдати в гостях (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди обмежують себе у їжі вдень, адже ввечері йдуть в гості і вже там поїдять. Як виявилось, таке обмеження призводить до переїдання.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як не переїсти за святковим столом.

Чому не можна обмежувати себе в їжі

Дієтолог Галина Сеник розповіла, що кожного разу, коли людина хаотично не доїдає, то тіло стресує. А коли їжа в великій кількості потрапляє в організм, то відкладається у вигляді жиру, "бо раптом знову буде голод"

"Нещодавно моя клієнтка М. пригадала, що могла навіть 2 дні не їсти, бо йшла в гості, а за столом так наїдалася, що сил на десерт не було, але далі їла і додому вже "котилася". Ось таке недоїдання, яке чергується з переїданням, завжди буде сприяти набору ваги", - розповіла експерт.

Важливо пам'ятати, що людині потрібна енергія постійно, але в певній фізіологічній кількості, а не скачками.

За словами фахівця, якщо хочете довго жити без хронічних захворювань, то потрібно не переїдати, а обирати більш здоровішу їжу.

Як не переїсти за святковим столом

Контролюйте рівень стресу

 

Раніше ми повідомляли про напій, який потрібно пити за 30 хвилин до сну.

Також ми писали, які 3 шкідливі напої не варто пити в літаку.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Галини Сеник, сайти Everyday health та Hebraska med.

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