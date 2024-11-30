Днем не едите, потому что вечером идете в гости? Вот к чему приведет такое ограничение

Почему нельзя ограничивать себя в еде

Диетолог Галина Сеник рассказала, что каждый раз, когда человек хаотично не доедает, тело получает стресс. А когда еда в большом количестве попадает в организм, то откладывается в виде жира, "потому что вдруг снова будет голод"

"Недавно моя клиентка М. вспомнила, что могла даже 2 дня не есть, потому что шла в гости, а за столом так наедалась, что сил на десерт не было, но дальше ела и домой уже "катилась". Вот такое недоедание, которое чередуется с перееданием, всегда будет способствовать набору веса", - рассказала эксперт.

Важно помнить, что человеку нужна энергия постоянно, но в определенном физиологическом количестве, а не скачками.

По словам специалиста, если хотите долго жить без хронических заболеваний, то нужно не переедать, а выбирать более здоровую пищу.

Как не переесть за праздничным столом

,

Контролируйте уровень стресса