Днем не едите, потому что вечером идете в гости? Вот к чему приведет такое ограничение

Часто люди ограничивают себя в еде днем, потому что вечером идут в гости и уже там поедят. Как оказалось, такое ограничение приводит к перееданию.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как не переесть за праздничным столом.
Диетолог Галина Сеник рассказала, что каждый раз, когда человек хаотично не доедает, тело получает стресс. А когда еда в большом количестве попадает в организм, то откладывается в виде жира, "потому что вдруг снова будет голод"
"Недавно моя клиентка М. вспомнила, что могла даже 2 дня не есть, потому что шла в гости, а за столом так наедалась, что сил на десерт не было, но дальше ела и домой уже "катилась". Вот такое недоедание, которое чередуется с перееданием, всегда будет способствовать набору веса", - рассказала эксперт.
Важно помнить, что человеку нужна энергия постоянно, но в определенном физиологическом количестве, а не скачками.
По словам специалиста, если хотите долго жить без хронических заболеваний, то нужно не переедать, а выбирать более здоровую пищу.
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Контролируйте уровень стресса
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Галины Сеник, сайты Everyday health и Hebraska med.