Вдень не їсте, бо ввечері йдете в гості? Ось до чого призведе таке обмеження

Часто люди обмежують себе у їжі вдень, адже ввечері йдуть в гості і вже там поїдять. Як виявилось, таке обмеження призводить до переїдання.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як не переїсти за святковим столом.

Чому не можна обмежувати себе в їжі

Дієтолог Галина Сеник розповіла, що кожного разу, коли людина хаотично не доїдає, то тіло стресує. А коли їжа в великій кількості потрапляє в організм, то відкладається у вигляді жиру, "бо раптом знову буде голод"

"Нещодавно моя клієнтка М. пригадала, що могла навіть 2 дні не їсти, бо йшла в гості, а за столом так наїдалася, що сил на десерт не було, але далі їла і додому вже "котилася". Ось таке недоїдання, яке чергується з переїданням, завжди буде сприяти набору ваги", - розповіла експерт.

Важливо пам'ятати, що людині потрібна енергія постійно, але в певній фізіологічній кількості, а не скачками.

За словами фахівця, якщо хочете довго жити без хронічних захворювань, то потрібно не переїдати, а обирати більш здоровішу їжу.

Як не переїсти за святковим столом

Уникайте продуктів із насиченим жиром

Варто уникати їжі з високим вмістом жиру. Спробуйте віддати перевагу нежирним білкам , свіжим фруктам і овочам.

Святкова їжа, як правило, багата нездоровими насиченими жирами. Зробіть усе можливе, щоб обмежити жирне м’ясо та сири.

Одна хитрість полягає в тому, щоб заповнити одну чверть вашої тарілки вашими улюбленими стравами, а решту - здоровими продуктами.

Не поспішайте

Мозку потрібно близько 20 хвилин, щоб отримати повідомлення про те, що ваш шлунок наповнений. Якщо ви продовжуєте їсти протягом цього часу, ви можете з’їсти набагато більше, ніж дійсно потрібно вашому організму.

Зосередьтеся на компанії

Замість того, щоб робити їжу центром зосередження вечора, краще поспілкуйтесь з друзями. Знайдіть час, щоб порозмовляти, адже так ви з'їсте менше.

Контролюйте рівень стресу