Днем не едите, потому что вечером идете в гости? Вот к чему приведет такое ограничение

Часто люди ограничивают себя в еде днем, потому что вечером идут в гости и уже там поедят. Как оказалось, такое ограничение приводит к перееданию.

Почему нельзя ограничивать себя в еде

Диетолог Галина Сеник рассказала, что каждый раз, когда человек хаотично не доедает, тело получает стресс. А когда еда в большом количестве попадает в организм, то откладывается в виде жира, "потому что вдруг снова будет голод"

"Недавно моя клиентка М. вспомнила, что могла даже 2 дня не есть, потому что шла в гости, а за столом так наедалась, что сил на десерт не было, но дальше ела и домой уже "катилась". Вот такое недоедание, которое чередуется с перееданием, всегда будет способствовать набору веса", - рассказала эксперт.

Важно помнить, что человеку нужна энергия постоянно, но в определенном физиологическом количестве, а не скачками.

По словам специалиста, если хотите долго жить без хронических заболеваний, то нужно не переедать, а выбирать более здоровую пищу.

Как не переесть за праздничным столом

Избегайте продуктов с насыщенным жиром

Следует избегать пищи с высоким содержанием жира. Попытайтесь отдать предпочтение нежирным белкам , свежим фруктам и овощам.

Праздничная пища, как правило, богата нездоровыми насыщенными жирами. Сделайте все возможное, чтобы ограничить жирное мясо и сыр.

Одна хитрость состоит в том, чтобы заполнить одну четверть вашей тарелки вашими любимыми блюдами, а остальные - здоровыми продуктами.

Не торопитесь

Мозгу нужно около 20 минут, чтобы получить сообщение о том, что ваш желудок наполнен. Если вы продолжаете есть в течение этого времени, вы можете съесть гораздо больше, чем действительно нужно вашему организму.

Сосредоточьтесь на компании

Вместо того чтобы делать еду центром сосредоточения вечера, лучше пообщайтесь с друзьями. Найдите время, чтобы поговорить, так вы съедите меньше.

Контролируйте уровень стресса