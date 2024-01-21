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"Вдарив по кадику". Відомий український актор побився з росіянином

Андрій Ісаєнко (фото: instagram.com/isaenko_andrii)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український актор Андрій Ісаєнко пригадав, як під час зйомок фільму побився з росіянином.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки фільму "Кіборги" для УНІАН.

Деталі

Артист розповів, що під час знімального процесу однієї з кінострічок він мав взяти участь у бійцівському кадрі.

Його противником мав бути росіянин.

Андрій Ісаєнко (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Знаменитість каже, що перед зйомками у них була репетиція бійки. Під час цього і стався неприємний інцидент між чоловіками.

"Під час зйомок він три рази вдарив мене по кадику. Перший раз він сказав, що ненавмисно. На другий раз я не розумів, що відбувається, але знову спробував з ним поговорити", - поділився Ісаєнко.

"Він зневажливо сказав: "Так, добре, давай вже робити". Після третього разу я йому теж випадково потрапив в обличчя. І все, конфлікт було вичерпано", - додав актор.

Андрій Ісаєнко (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Також зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" додав, що проти подібних ситуацій на зйомках, тому що вони лише заважають знімальному процесу.

Однак Ісаєнко не приховує, що у нього можуть виникати конфлікти, якщо він бачить, що колеги поводяться не по-чоловічому.

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