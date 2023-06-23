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Вчора студент, сьогодні співробітник. На що звертають увагу роботодавці, наймаючи випускників ВНЗ

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 12:23
Вчора студент, сьогодні співробітник. На що звертають увагу роботодавці, наймаючи випускників ВНЗ Як студенту знайти роботу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Шукаючи роботу після захисту диплома, студенти часто не мають досвіду. Тому в таких випадках роботодавці звертають увагу на інші, більш важливі критерії.

Аналітики Work.ua провели дослідження та визначили ключові фактори для отримання посади студентами.

Найважливіші критерії, якщо у вас немає досвіду роботи

Для 46% опитаних компаній важливо, щоб потенційний співробітник мав досвід стажування в інших подібних за спеціалізацією компаніях.

Однак якщо такого досвіду немає, компанії готові наймати людей, якщо ті матимуть особисті якості, які свідчать про бажання працювати та розвиватися в обраній професії.

Наступний критерій, який може привабити роботодавця, це вибір працювати за фахом. Якщо у вас філологічна освіта і ви йдете на роботу в цьому напрямку, існує більша ймовірність, що ви отримаєте посаду. Таку думку висловив 21% роботодавців.

18% компаній приваблює в шукачах наявність додаткової освіти та проходження навчальних курсів, крім університетських.

Володіння англійською мовою також не покидає рейтинг. За цей фактор виступають 12% роботодавців.

Найменшу роль відіграє досвід навчання чи стажування за кордоном - лише 3%. Можна припустити, що це пов'язано з орієнтованістю компаній на український ринок і неможливістю перетнути кордон для військовозобов'язаних чоловіків.

Вчора студент, сьогодні співробітник. На що звертають увагу роботодавці, наймаючи випускників ВНЗ

Чи впливає ваша освіта на рішення роботодавців

59% роботодавців відповідають, що університет потенційного співробітника не відігріє ролі. Натомість 41% опитаних компаній вважає це важливим фактором.

Можна зробити висновок, що для роботодавців профільна освіта є перевагою, але їм не принципово, диплом якого університету має співробітник. Стажування та пошук роботи за фахом - ключові умови для шукачів без досвіду роботи.

Вчора студент, сьогодні співробітник. На що звертають увагу роботодавці, наймаючи випускників ВНЗ

Раніше ми писали, як і де підлітку знайти першу роботу на літо.

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