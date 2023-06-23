Вчора студент, сьогодні співробітник. На що звертають увагу роботодавці, наймаючи випускників ВНЗ
Шукаючи роботу після захисту диплома, студенти часто не мають досвіду. Тому в таких випадках роботодавці звертають увагу на інші, більш важливі критерії.
Аналітики Work.ua провели дослідження та визначили ключові фактори для отримання посади студентами.
Найважливіші критерії, якщо у вас немає досвіду роботи
Для 46% опитаних компаній важливо, щоб потенційний співробітник мав досвід стажування в інших подібних за спеціалізацією компаніях.
Однак якщо такого досвіду немає, компанії готові наймати людей, якщо ті матимуть особисті якості, які свідчать про бажання працювати та розвиватися в обраній професії.
Наступний критерій, який може привабити роботодавця, це вибір працювати за фахом. Якщо у вас філологічна освіта і ви йдете на роботу в цьому напрямку, існує більша ймовірність, що ви отримаєте посаду. Таку думку висловив 21% роботодавців.
18% компаній приваблює в шукачах наявність додаткової освіти та проходження навчальних курсів, крім університетських.
Володіння англійською мовою також не покидає рейтинг. За цей фактор виступають 12% роботодавців.
Найменшу роль відіграє досвід навчання чи стажування за кордоном - лише 3%. Можна припустити, що це пов'язано з орієнтованістю компаній на український ринок і неможливістю перетнути кордон для військовозобов'язаних чоловіків.
Чи впливає ваша освіта на рішення роботодавців
59% роботодавців відповідають, що університет потенційного співробітника не відігріє ролі. Натомість 41% опитаних компаній вважає це важливим фактором.
Можна зробити висновок, що для роботодавців профільна освіта є перевагою, але їм не принципово, диплом якого університету має співробітник. Стажування та пошук роботи за фахом - ключові умови для шукачів без досвіду роботи.
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