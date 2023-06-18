Перші гроші: де і як підліткам знайти підробіток на літо

Підзаробити влітку мріє практично кожен підліток. Адже це дозволить йому розпоряджатись власними грошима та відчувати себе самостійнішим та дорослішим. Але ж де і як знайти роботу?

Про те, які варіанти підробітку підійдуть підліткам, розповідаємо у матеріалі нижче.

Чи можуть підлітки працювати легально

Починаючи з 16-річного віку хлопці і дівчата мають право влаштуватись на роботу без згоди дорослих. Підлітки від 14 років повинні надати письмову згоду хоча б одного з батьків. Діти цього віку можуть виконувати легку роботу, що не шкодить здоров’ю.

Підлітки до 16 років не мають права працювати понад 24 год на тиждень, до 18 років - 36 год.

Згідно з законом, неповнолітні не мають права виконувати важку роботу та працювати у шкідливих умовах. Звільнити неповнолітнього можна лише за згодою служби у справах дітей.

Як знайти роботу і скільки можна заробити

Перш за все, варто визначити, що дитина вміє робити і чим би хотіла зайнятись. А вже після цього розпочинати пошуки роботи.

Найпростіший варіант - розпитати знайомих, чи їм на роботу не треба помічників. Це можуть бути продавці квасу, кур'єри, помічники на кухню в ресторані чи промоутери. Оплата за таку роботу дуже відрізняється у кожному місті. Наприклад, у Києві за роздачу листівок платять від 75 грн/год.

Якщо дитина любить тварин, то може за гроші вигулювати невеликих собак. Найкраще для цього розклеїти оголошення у своєму мікрорайоні й знайти клієнтів серед місцевих. У столиці за такі послуги діти зароблять від 50 грн/год.

Якщо підліток добре вчиться та має гарні знання, то цілком може себе спробувати за репетитора для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Вартість послуг підліток може визначити сам, такі заняття можуть коштувати від 100 грн/год.

Популярним варіантом заробітку зараз є робота онлайн. Найпоширеніші вакансії, з якими може справитися підліток - модератор сайту, редактор фото, адміністратор онлайн-магазину, шифрувальник аудіо-файлів. Багато таких пропозицій на платформах із пошуку роботи і різноманітних Telegram-каналах.

Однак тут потрібно дуже обережно підійти до вибору роботи, бо у мережі дуже багато шахраїв. Краще таку вакансію підібрати з батьками, або взагалі за рекомендацією знайомих.

Також дитина може спробувати робити вдома хендмейд речі та продавати їх в інтернеті. Серед підлітків зараз дуже популярні плетіння з бісеру різноманітних прикрас і брелоків, виготовлення із ниток м'яких іграшок тощо.