Вчителька з Волині вже втретє стала переможницею радіодиктанту: ось її секрет успіху

За її словами, текст "Дороги України", який написала Катерина Калитко, був для неї зовсім неважкий. Зазначає, що Олексій Гнатковський прочитав його так, як вона читала б його своїм учням.

"Цікавилася, хто написав текст. Мало що знала про таку, як Катерина Калитко, і цікаво було, як Гнатковський читатиме текст. Для мене текст нетяжкий, а прочитали його так, як я читала б його своїм учням. Як написала я перший раз, то так і не виправляла нічого", - розповіла вчителька.

Галина Шура (фото: suspilne.media)

Перемогти вдалось завдяки щоденній підготовці, адже, працюючи в школі, вона повторює правила та пунктуацію.

Галина Шура зазначила, що звикнути до такої уваги після перемоги ніяк не може. Вона ділиться, що в їхньому селі її всі знають і вітають через диктант.