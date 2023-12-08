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Вчителька з Волині вже втретє стала переможницею радіодиктанту: ось її секрет успіху

Вчителька з Волині втретє стала переможницею радіодиктанту (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вчителька української мови та літератури з Волині Галина Шура цього року втретє отримала перемогу на Радіодиктанті національної єдності. Вона розповіла, як їй вдалось досягнути такого успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Суспільного.

Який секрет успіху

Раніше ми повідомляли, що львів'янка встановила національний рекорд із написання радіодиктанту єдності.

Також ми писали, що у мережу виклали правильний текст радіодиктанту 2023.

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радіодиктантвчителька