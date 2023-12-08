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Учительница из Волыни уже в третий раз стала победительницей радиодиктанта: вот ее секрет успеха

Учительница из Волыни в третий раз стала победительницей радиодиктанта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Учительница украинского языка и литературы по Волыни Галина Шура в этом году в третий раз одержала победу на Радиодиктанте национального единства. Она рассказала, как ей удалось добиться такого успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Суспільного.

Какой секрет успеха

Ранее мы сообщали, что львовянка установила национальный рекорд по написанию радиодиктанта единства.

Также мы писали, что в сеть выложили правильный текст радиодиктанта 2023.

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