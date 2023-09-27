Вчителі назвали помилки батьків, які побачили у школі: своїх дітей вони не будуть так виховувати

Вчителі, які також є батьками, мають унікальну точку зору на виховання дітей. Роки, проведені в класі з учнями, а також спілкування з батьками, допомогло сформувати кілька пунктів, яких вони точно уникатимуть у власних сім'ях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Батьки-гелікоптери

Колишня вчителька англійської мови в середній школі в Міннесоті Кеті Німчик під поняттям "гелікоптер" має на увазі надмірну опіку та втручання у життя дітей.

А це в довгостроковій перспективі дуже шкідливо для дітей.

"Коли діти маленькі, вони потребують більшої участі батьків, але мета полягає в тому, щоб батьки і вчителі передавали все більше відповідальності учням, коли вони дорослішають, щоб вони опановували такі важливі життєві навички, як організація, управління часом і відповідальність", - розповіла вона.

До того ж вона зазначила, коли викладала у старших класах, то багато батьків зверталися до неї з проханням проконтролювати оцінки та іноді допомагали учням із завданнями, що ті аж переставали вчитись.

Не давати обіцянок, яких не можеш виконати

Мати двох дітей та викладачка п'ятого класу Кеті Бринель розповіла, що діти дуже розчаровуються, коли їхні батьки обіцяють їм щось та не дотримуються своїх слів.

За її словами, одна справа, коли дитина розчарована тим, що її плани провалилися, інша ж - коли дитина мириться з тим, що її батьки постійно обіцяють, але нічого не виконують.

В результаті це призводить до недовіри у стосунках.

Не звинувачувати вчителя, не поговоривши з ним

Кеті Німчик заявила, що неодноразово бачила, як батьки робили поспішні висновки щодо неї, не вислухавши її точку зору.

Тому батьки надсилали їй електронні листи "з вимогою дізнатися, чому учень отримав низьку оцінку". До того ж на батьківських зборах їй ставили запитання на кшталт: "Чому ви навчаєте мою дитину цього?"

"Здебільшого, як тільки батьки говорили зі мною, вони розуміли, що вдома вони, можливо, не отримують всієї історії. І що важливіше - я не монстр, який хоче забрати їхню дитину!" - зазначила вона.

Не вірити в успіх дитини

Колишній вчитель математики в середній школі Нью-Йорка Хосе Вілсон розповів, що як батько він не буде недооцінювати свою дитину. Зокрема, якщо у батьків були певні труднощі з навчанням, то це не означає, що такий самий результат чекає і на їхніх дітей.

Тому не варто скасовувати сімейних подорожей, навіть якщо доведеться пропустити кілька днів у школі. Все тому, що потім дитина обов'язково наздожене пропущений матеріал. Важливо лише вірити у дитину.

До того ж час проведений з сім'єю - безцінний і дитина запам'ятає його надовго.