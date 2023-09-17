Юристи пояснили, чи має право вчитель вигнати учня з уроку, і як реагувати батькам

В школах часто можуть виникати випадки, що вчителі виганяють учня з класу чи змусити стояти до кінця уроку через погану поведінку. Батьки повинні знати, чи мають педагоги на це право та що робити у таких випадках.

Про це Styler розповіла адвокат та кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Що про це "говорить" закон

Згідно зі статтею 53 Конституції України, кожна людина має право на освіту. Також статтею 7 Закону України "Про повну загальну середню освіту" закріплюється заборона дискримінації у сфері загальної середньої освіти передбачена.

Зокрема, жоден учень не повинен зазнавати жодних форм дискримінації, а саме мати будь-які обмеження в освітньому процесі.

Адвокат Анна Даніель зазначила, що обмеження участі дітей у навчанні є неприпустимим.

Друга частина 54 статті Закону України "Про освіту" передбачає, що вчителі зобов’язані:

сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів

особистим прикладом утверджувати повагу до моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму та працелюбства

захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності

повідомляти керівництво школи про факти булінгу стосовно учнів, педагогів або наукових працівників

Як захистити права

Адвокат Марина Семенова розповіла, якщо вчитель виганяє дитину з класу, то такі дії містять ознаки булінгу (цькування).

"В даному випадку можна стверджувати, що якщо вчитель виганяє дитину з класу він вчиняє діяльність, яка полягає у психологічному (іноді навіть фізичному) насильстві стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю такої особи", - додала експерт.

До того ж вимогами постанови КМУ від 15 серпня 2023 року № 867 "Про реалізацію експериментального проекту" затверджено, що жорстоке поводження з учнем, дискримінація за будь-якою ознакою та приниження його честі та гідності відносяться до негативних явищ в освітньому середовищі.

Тому за такі дії вчителя може бути притягнуто до адміністративної відповідальності (ст. 173-4 КУпАП).