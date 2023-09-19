Дитина скаржиться на вчителів у школі? Юрист розповів, що робити батькам

Часто однією із причин, чому дитина не хоче ходити до школи - конфлікти з учителями. Якщо виникла така проблема - батькам варто не ігнорувати її, а знати як правильно вирішити.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповів адвокат та член Асоціації правників України Ярослав Сербін.

Що потрібно спершу зробити

За словами експерта, коли дитина приходить зі школи і скаржиться на вчителів, важливо вислухати її і сприйняти це серйозно.

Зокрема, не перебивайте її і не виражайте своїх думок або вражень до тих пір, поки дитина не закінчить розповідати.

Після того, як дитина поділилася своїми почуттями, ставте їй запитання, щоб отримати більше інформації. Запитайте, чому вона вважає, що вчителі стосовно неї поводяться неправильно або чому вона відчуває дискомфорт.

"Спробуйте з'ясувати, чи є конкретна ситуація або подія, яка спонукала дитину до скарг. Можливо, їй тяжко вивчати певний предмет або вона відчуває себе зневажливою або ображеною вчителем", - йдеться у повідомленні.

Важливо уникати безпідставних звинувачень вчителів або адміністрації школи без достатньої інформації та об'єктивного підходу. Необхідно відстоювати інтереси дитини, але робити це обґрунтовано.

Якщо скарги дитини дійсно серйозні і тривалі, поговоріть з вчителем та директором, щоб прояснити ситуацію і знайти спосіб вирішення проблеми.

Перелік основних дій

Якщо скарги дитини є дійсно обґрунтованими, то необхідно подати запит до адміністрації школи про надання копій таких документів:

посадової інструкції даного вчителя

правил внутрішнього трудового розпорядку

інструкції з охорони праці

фрагмент запису відеоспостереження (якщо ведеться) у період, коли учня чи ученицю ображав вчитель

Також адвокат радить дізнатися, чи проводилася однокласниками фото або відеофіксація інциденту.

Подати скаргу на дії вчителя потрібно директору школи і одночасно до відділу освіти.

У скарзі потрібно просити притягнути вчителя до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з порушенням педагогічної етики, неповагою до гідності, прав, свобод та законних інтересів учня.

Що про це йдеться у законі

Згідно з законом України "Про освіту", яким визначено поняття булінгу (цькування), внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю школяру.

Типовими ознаками булінгу є:

систематичність (повторюваність) інцидентів

наявність сторін - кривдник, потерпілий та спостерігачі

дії кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної або фізичної шкоди, приниження, страх та тривога

Якщо в діях вчителя наявні ознаки булінгу, то директор школи повинен прийняти рішення про проведення розслідування, а саме скликати засідання комісії та повідомити про цей випадок Національну поліцію та службу у справах дітей.

Після цього, співробітниками поліції на вчителя буде складно протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передбачає накладення штрафу в розмірі від 850 до 1 700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Ярослав Сербін додав, що відстоювання прав дитини не означає автоматичну вину вчителя чи іншого працівника школи. Воно має сприяти виправленню негативних ситуацій та покращенню умов навчання та розвитку дитини, забезпечення її захисту в навчальному середовищі.