Вчителі англійської виступають проти штучного інтелекту: в чому причина

Більшість вчителів англійської мови виступають проти застосування штучного інтелекту в освітньому процесі. Про це свідчать результати опитування, проведеного British Council у 118 країнах світу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про дослідження та його результати, а також яка ситуація з використанням ШІ в українських школах.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Іcef Monitor, British Council, Міністерство освіти й науки України.
Результати проведеного British Council опитування свідчать про те, що більшість вчителів так чи інакше використовують "розумні" технології в робочому процесі.
Найбільш поширеними причинами використання ШІ серед вчителів стали:
Вчителі використовують ШІ для різних завдань (інфографіка: British Council)
При цьому серед "інструментів" ШІ, корисних для роботи, освітяни найчастіше згадували:
Інструменти на основі ШІ використовує значна частина вчителів (інфографіка: British Council)
Попри широке розповсюдження та застосування ШІ в освітньому процесі, вчителі занепокоєні надмірною залежністю від нього школярів.
Вони визнають, що штучний інтелект може суттєво допомагати учням з:
Водночас більшість педагогів наголошують, що інструменти ШІ мають доповнювати, а не змінювати існуючі методи викладання.
На пряме запитання про те, чи вірять вони, що до 2035 року "ШІ зможе викладати англійську мову без вчителя", близько половини (51%) вчителів відповіли негативно. Тоді як погодились з таким твердженням 24% освітян, а нейтралітету дотрималися 26%.
Крім того, більшість вчителів зізналися, що не мають достатньої підготовки для того, щоб використовувати ШІ у межах своєї викладацької роботи.
Думка освітян щодо твердження: "Я отримав достатню підготовки, щоб включити ШІ до свого вчителювання" (інфографіка: British Council)
Згідно з результатами всеукраїнського дослідження щодо використання ШІ у шкільній освіті (ініційованого Projector Creative & Tech Institute та Малою академією наук за підтримки дослідницької компанії Factum Group), найпопулярнішим "розумним" сервісом, з яким добре знайомі і учні, і викладачі, є ChatGPT.
Знання та використання сервісів ШІ серед освітян в Україні (інфографіка: mon.gov.ua)
При цьому думки вчителів щодо ШІ різняться - вони розуміють, що це новітні технології які можуть бути корисними, проте мають вагання через можливі проблеми:
Водночас більшість учнів вважають, що використання штучного інтелекту навпаки може поліпшити їхнє навчання та розвиток, зробити освітній процес більш цікавим та захоплюючим.
Вони навіть готові навчатися особливостей та етики використання ШІ, дізнатися більше про його переваги та недоліки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи списують учні більше через ChatGPT в Україні та світі.
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