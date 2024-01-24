Вчителі англійської виступають проти штучного інтелекту: в чому причина

Чи використовують освітяни штучний інтелект

Результати проведеного British Council опитування свідчать про те, що більшість вчителів так чи інакше використовують "розумні" технології в робочому процесі.

Найбільш поширеними причинами використання ШІ серед вчителів стали:

створення навчальних матеріалів (57%)

допомога учням у практикуванні англійської (53%)

створення планів уроків (43%)

Вчителі використовують ШІ для різних завдань (інфографіка: British Council)

При цьому серед "інструментів" ШІ, корисних для роботи, освітяни найчастіше згадували:

додатки для вивчення мови (48%)

генерування мови штучним інтелектом (37%)

чат-боти (31%)

Інструменти на основі ШІ використовує значна частина вчителів (інфографіка: British Council)

Чого бояться вчителі англійської

Попри широке розповсюдження та застосування ШІ в освітньому процесі, вчителі занепокоєні надмірною залежністю від нього школярів.

Вони визнають, що штучний інтелект може суттєво допомагати учням з:

читанням

письмом

аудіюванням

розмовами

Водночас більшість педагогів наголошують, що інструменти ШІ мають доповнювати, а не змінювати існуючі методи викладання.

На пряме запитання про те, чи вірять вони, що до 2035 року "ШІ зможе викладати англійську мову без вчителя", близько половини (51%) вчителів відповіли негативно. Тоді як погодились з таким твердженням 24% освітян, а нейтралітету дотрималися 26%.

Крім того, більшість вчителів зізналися, що не мають достатньої підготовки для того, щоб використовувати ШІ у межах своєї викладацької роботи.

Думка освітян щодо твердження: "Я отримав достатню підготовки, щоб включити ШІ до свого вчителювання" (інфографіка: British Council)

Яка ситуація в Україні

Згідно з результатами всеукраїнського дослідження щодо використання ШІ у шкільній освіті (ініційованого Projector Creative & Tech Institute та Малою академією наук за підтримки дослідницької компанії Factum Group), найпопулярнішим "розумним" сервісом, з яким добре знайомі і учні, і викладачі, є ChatGPT.

Знання та використання сервісів ШІ серед освітян в Україні (інфографіка: mon.gov.ua)

При цьому думки вчителів щодо ШІ різняться - вони розуміють, що це новітні технології які можуть бути корисними, проте мають вагання через можливі проблеми:

помилки в роботі ШІ

обмеження розвитку учнів

списування

неетичне використання інструментів ШІ

Водночас більшість учнів вважають, що використання штучного інтелекту навпаки може поліпшити їхнє навчання та розвиток, зробити освітній процес більш цікавим та захоплюючим.

Вони навіть готові навчатися особливостей та етики використання ШІ, дізнатися більше про його переваги та недоліки.