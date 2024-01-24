Учителя английского выступают против искусственного интеллекта: в чем причина

Используют ли педагоги искусственный интеллект

Результаты проведенного British Council опроса свидетельствуют о том, что большинство учителей так или иначе используют "умные" технологии в рабочем процессе.

Наиболее распространенными причинами использования ИИ среди учителей стали:

создание учебных материалов (57%)

помощь учащимся в практиковании английского (53%)

создание планов уроков (43%)

Учителя используют ИИ для разных задач (инфографика: British Council)

При этом среди "инструментов" ИИ, полезных для работы, педагоги чаще всего упоминали:

приложения для изучения языка (48%)

генерирование языка искусственным интеллектом (37%)

чат-боты (31%)

Инструменты на основе ИИ использует значительная часть учителей (инфографика: British Council)

Чего боятся учителя английского

Несмотря на широкое распространение и применение ИИ в учебном процессе, учителя обеспокоены чрезмерной зависимостью от него школьников.

Они признают, что искусственный интеллект может существенно помогать учащимся с:

чтением

письмом

аудированием

разговорами

В то же время большинство педагогов отмечают, что инструменты ИИ должны дополнять, а не менять существующие методы преподавания.

На прямой вопрос о том, верят ли они, что к 2035 году "ИИ сможет преподавать английский язык без учителя", около половины (51%) учителей ответили отрицательно. В то время как согласились с таким утверждением 24% педагогов, а нейтралитета решили придерживаться 26%.

Кроме того, большинство учителей признались, что не имеют достаточной подготовки для того, чтобы использовать ИИ в рамках своей преподавательской работы.

Мнение педагогов относительно утверждения: "Я получил достаточную подготовку, чтобы включить ИИ в свое преподавание" (инфографика: British Council)

Какая ситуация в Украине

Согласно результатам всеукраинского исследования по использованию ИИ в школьном образовании (инициированного Projector Creative & Tech Institute и Малой академией наук при поддержке исследовательской компании Factum Group), самым популярным "умным" сервисом, с которым хорошо знакомы и ученики, и преподаватели, является ChatGPT.

Знание и использование сервисов ИИ среди педагогов в Украине (инфографика: mon.gov.ua)

При этом мнения учителей относительно ИИ различаются - они понимают, что это новейшие технологии, которые могут быть полезны, однако сомневаются из-за возможных проблем:

ошибок в работе ИИ

ограничения развития учащихся

списывания

неэтического использования инструментов ИИ

В то же время, большинство учеников считают, что использование искусственного интеллекта наоборот может улучшить их обучение и развитие, сделать образовательный процесс более интересным и увлекательным.

Они даже готовы учиться особенностям и этике использования ИИ, узнать больше о его преимуществах и недостатках.