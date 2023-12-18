У Стенфорді визначили, чи списують учні більше через ChatGPT. Що про це говорять в Україні

Про ChatGPT нині знає практично кожен. Хтось почав використовувати його для роботи, інші - спілкуються з чат-ботом для розваги. Школярі та студенти можуть використовувати ШІ під час навчання, проте дехто з викладачів б'є на сполох - чи не призведе це до збільшення випадків списування та шахрайства.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Stanford Graduate School of Education, Wikipedia, інтерв'ю доктора фізико-математичних наук Олександра Летичевського.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що науковці думають про вплив штучного інтелекту і ChatGPT на навчання школярів.

Що треба знати про ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) - чат-бот зі штучним інтелектом, який розробила лабораторія досліджень штучного інтелекту (ШІ) OpenAI.

Прототип ChatGPT було випущено 30 листопада 2022 року.

Через детальність та чіткість відповідей, його популярність серед користувачів виросла неймовірно швидко, хоча фактична точність відповідей підлягала критиці.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після тривалих переговорів з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України.

14 березня 2023 року OpenAI представили модель чат-бота під назвою GPT-4.

Вона стала доступною для користувачів платної версії ChatGPT Plus. У цій версії чат-бот отримав можливість обробляти не лише текст, але й зображення.

З 26 липня 2023 року користувачам стала доступна офіційна версія ChatGPT для пристроїв на ОС Android. Дещо згодом ChatGPT запрацював і на iOS.

ChatGPT 3.5 (скріншот: chat.openai.com)

Результати дослідження вчених зі Стенфорду

Згідно з результатами дослідження, проведеного науковцями зі Стенфордської вищої школи освіти, запуск ChatGPT та інших інструментів з використанням ШІ викликав тривогу у багатьох викладачів.

Вони хвилюються через те, що учні використовуватимуть новітні технології для шахрайства та списування, замість того, щоб навчатися самостійно.

Водночас на думку дослідників Деніз Поуп і Віктора Лі, "якщо учні обманюють, це зазвичай відбувається з причин, які дуже мало пов'язані з їхнім доступом до технологій".

Результати анонімного опитування, проведеного серед учнів 40 середніх шкіл США, вказують на те, що відсоток старшокласників, які обманюють під час навчання, залишається статистично незмінним (порівняно з попередніми роками без ChatGPT).

"ШІ не зникне. Разом із вирішенням глибших причин - чому учні обманюють - нам потрібно навчити їх розуміти цю технологію та ставитися до неї критично... Ми хочемо, щоб студенти навчилися використовувати її відповідально", - наголосив Лі.

Прогрес не зупинити (ілюстративне фото: Рixabay)

Думка доктора фізико-математичних наук з України

Завідувач відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики імені В. Глушкова НАН України, доктор фізико-математичних наук Олександр Летичевський вважає, що штучний інтелект важливо використовувати свідомо - аналізуючи коректність.

За його словами, в Британських університетах при написанні робіт дозволяють використовувати ChatGPT тільки як довідник, але його не можна використовувати в студентських роботах.

"Вже є програми, які визначають - цей текст написала людина чи ChatGPT", - зауважив кібернетик.

На його думку, "розумні" технології можна використовувати як підказку.

"Школярам можна дозволити тільки вивчати щось на основі ШІ, а робити контрольні вони мають самі", - наголосив вчений.

Насамкінець він нагадав, що технології на основі ШІ можуть допускати помилки, адже вони досі вдосконалюються. А у ChatGPT іноді трапляються своєрідні "галюцинації" - він видає інформацію про події, яких насправді не було.