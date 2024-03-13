Вчитель розповів, чому мобільні телефони в школі - погана ідея

Чому гаджети у школі шкодять

Англійський вчитель Піт Кларксон розповів, що дозвіл користуватися мобільними телефонами у класі - погана ідея. Все тому, що так школярі відволікаються від навчання.

За словами педагога, деякі з учнів починають настільки переконливо брехати, аби не допустити конфіскації ґаджета. Зокрема, школярі починають вигадувати різні відмовки на кшталт надзвичайної ситуації вдома та візиту до лікаря.

"На жаль, мій досвід показує, що деякі учні і батьки не слухаються, а значна частина з них є частими користувачами телефонів. Учні застосовують напрочуд широкий спектр витончених і таємних методів використання телефонів на уроках, створюючи таким чином непотрібні додаткові відволікаючі фактори для класу в цілому", - розповів Кларксон.

Педагог також додав, що багато років він з колегами вимагав від учнів здавати телефони на час уроку в скриньку. Проте сучасні "освітні" додатки стали заохочувати школярів користуватися ґаджетами під час навчання.

Вплив телефонів на дитину

Набагато легше дати дитині телефон для ігор та мультиків, ніж пограти у гру, сходити на прогулянку чи вивчити віршик.

Безліч батьків сьогодні йдуть шляхом найменшого спротиву, обираючи телефон замість живого спілкування. Краще припинити це робити та почати проводити час з дитиною.

Варто слідкувати за часом - скільки дитина проводить годин в інтернеті. Для дітей дошкільнят та молодшого класу це не більше ніж годину, школярам до 12 років 2-3 години, підлітки - не більше 4 годин.

Також потрібно звертати увагу на сильні сторони гаджета. Підберіть застосунки, електронні книжки та спільноти, які відповідають інтересам вашої дитини. Таким чином, дитина одразу побачить додаткові можливості інтернету, а не зосередиться на руйнівних соцмережах чи шкідливих сайтах.