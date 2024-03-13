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Учитель рассказал, почему мобильные телефоны в школе - плохая идея

Нужно ли давать ребенку мобильный телефон в школу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Использование мобильных телефонов на уроках - это постоянная тема для спора. Некоторые учителя поддерживают цифровизацию процесса, другие считают, что смартфоны только мешают. Следует знать, как телефон может навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Guardian.

Почему гаджеты в школе вредят

Английский учитель Пит Кларксон рассказал, что разрешение пользоваться мобильными телефонами в классе - плохая идея. Все потому, что так школьники отвлекаются от учебы.

По словам педагога, некоторые из учеников начинают столь убедительно лгать, чтобы не допустить конфискации гаджета. В частности, школьники начинают придумывать разные отговорки типа чрезвычайной ситуации дома и визита к врачу.

"К сожалению, мой опыт показывает, что некоторые ученики и родители не слушаются, а значительная часть из них являются частыми пользователями телефонов. Ученики применяют удивительно широкий спектр изящных и тайных методов использования телефонов на уроках, создавая таким образом ненужные дополнительные отвлекающие факторы для класса целом", - рассказал Кларксон.

Педагог также добавил, что многие годы он с коллегами требовал от учеников сдавать телефоны на время урока в ящик. Однако современные образовательные приложения стали поощрять школьников пользоваться гаджетами во время учебы.

Влияние телефонов на ребенка

Гораздо легче дать ребенку телефон для игр и мультиков, чем поиграть в игру, сходить на прогулку или выучить стишок.

Множество родителей сегодня идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая телефон вместо живого общения. Лучше прекратить это и начать проводить время с ребенком.

Следует следить за временем - сколько ребенок проводит часов в интернете. Для детей дошкольников и младшего класса это не более часа, школьникам до 12 лет 2-3 часа, подростки - не более 4 часов.

Также следует обращать внимание на сильные стороны гаджета. Подберите приложения, электронные книги и сообщества, отвечающие интересам вашего ребенка. Таким образом, ребенок сразу увидит дополнительные возможности интернета, а не сосредоточится на соцсетях или вредоносных сайтах.

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