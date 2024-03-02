Що робити, якщо у дитини постійно з'являються заїди і як їх лікувати

У дітей часто виникають заїди у куточках рота, які спричиняють значний дискомфорт. Нерідко це стається тому, що малюки слиняться і вологе середовище сприяє подразненню шкіри.

Про те, що робити, якщо у дитини з'являються заїди і як їх лікувати, РБК-Україна (проект Styler) розповіла дерматолог Ольга Тарнавська.

Що таке атопічний дерматит і які бувають його підвиди

"Це захворювання, при якому шкіра стає дуже чутливою та схильною до сухості та загострень у вигляді запалень. При атопічному дерматиті заїди можуть з'явитися внаслідок загострення хвороби або через контакт із подразнюючою речовиною із зовнішнього середовища. Це може бути слина дитини чи зубна паста. У цьому випадку причина заїди - контактний атопічний дерматит. Якщо прибрати подразник, то ці негаразди незабаром зникнуть", - каже лікар.

Ще буває алергічний дерматит, при якому у дитини розвивається ангулярний хейліт після того, як вона з'їсть продукт, що містить алерген. Найчастіше - це цитрусові.

"Ангулярний хейліт може розвиватися як бактеріальне або грибкове запалення. Для цього виду заїд характерно двостороннє пошкодження з утворенням тріщин, скоринок і пухирців. Виникають такі заїди через підвищене зволоження слизової оболонки та приєднання бактерій або грибків. Наприклад, дитина постійно облизує губи або не ковтає слину, і вона витікає назовні", - пояснює Тарнавська.

Ці фактори створюють вологе середовище на куточках рота, і будь-яке зниження роботи імунної системи дозволить бактеріям чи грибкам розмножуватись там.

У яких випадках треба звертатись до лікаря

Є чіткі критерії, за якими можна запідозрити атопічний дерматит. Насамперед, дитину повинні турбувати свербіж та лущення на шкірі протягом останніх 12 місяців, плюс мінімум 3 ознаки зі списку нижче:

ознаки атопії проявляються зазвичай до 2 років, трохи рідше - до 4 років і в підлітковому віці

помітне почервоніння шкіри в її складках - наприклад, на внутрішній поверхні ліктів, зовні колін, на щоках або передній поверхні гомілок

постійне подразнення - свербіж, лущення - в областях, зазначених вище

постійна сухість шкіри

"Якщо ви нарахували у своєї дитини всі ознаки, то є підозри на атопічний дерматит. Щоб підтвердити діагноз, необхідно звернутися до педіатра або дерматолога. Зазвичай вистачає даних для огляду шкіри дитини, але також лікар може призначити додаткові обстеження. Зазвичай, це тести на алергію", - говорить лікар.

Пацієнту проводять прик-тест - при ньому на шкіру наносять крихітну кількість алергену точково і стежать за реакцією. Поява почервоніння та подразнення - сигнал того, що на речовину є алергія.

Чим лікувати заїду у дітей

У деяких випадках лікувати атопічний дерматит не потрібно - слід підібрати дбайливий догляд для шкіри та почекати, поки стан шкіри покращиться самостійно.

"Дитина "переростає" дерматит або його прояви стають менш помітними. Рідше атопічний дерматит не минає і залишається з дитиною протягом усього життя. І оскільки це генетична схильність, то боротися із загостреннями на шкірі можна лише симптоматичними засобами та правильним доглядом", - каже Тарнавська.

Щоб підібрати лікування симптомів, слід звернутися до педіатра або дерматолога. Є кілька видів терапії при атопічному дерматиті і ліки підбирають індивідуально залежно від скарг дитини.

"Коли заїди утворюються через бактерії (зазвичай, це стафілококи) або через грибки (найчастіше роду Candida), то на них можна діяти прицільно. Для цього застосовують антибіотики та протигрибкові препарати. Призначати їх також повинен лікар після того, як підтвердить збудника запалень у куточках рота. Самостійно давати ліки дітям не можна - дозування для дорослих можуть нашкодити", - застерігає дерматолог.

Як доглядати за дитячою шкірою, схильною до заїд

Незалежно від причини появи заїд догляд за шкірою будується на тих самих принципах. Уникайте тригерів загострень. Намагайтеся захистити дитину від усього, що може спровокувати появу заїд. Це можуть бути певні продукти, засоби гігієни, їжа.

"Мийте дитину у теплій (не гарячій) воді не довше 10 хвилин. Гаряча вода випаровує вологу зі шкіри і робить її сухою та беззахисною. Тому дерматологи радять митися дітям та дорослим у теплій воді не довше 10 хвилин, щоб уберегти захисний бар'єр шкіри від висихання", - радить Тарнавська.

Робіть вибір на користь м'яких засобів для чищення. Звертайте увагу на аптечні марки для догляду за дитячою шкірою та написи "для чутливої/атопічної шкіри". Такі продукти зазвичай не містять агресивних очищувальних речовин і не провокують подразнення та почервоніння.

"Регулярно зволожуйте шкіру дитини. Догляд за будь-якою шкірою будується на зволоженні, а якщо вона суха і схильна до запалень, цей етап пропускати не можна в жодному разі. Наносьте на шкіру дитини зволожувальний крем після кожного миття, а руки і куточки губ покривайте засобом кілька разів на день, щоб запобігти їх сухості", - говорить лікар.