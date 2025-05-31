Вас вчили не плакати і бути сильними? Ось як це впливає на вашу психіку в дорослому віці

Чому ми не розуміємо власних емоцій

"Ми не звикли слухати себе. Нас не вчили розпізнавати емоції - лише стримувати їх", - пояснює психологиня.

За її словами, багато дорослих, навіть тих, хто бере на себе велику відповідальність, не завжди можуть відповісти на запитання: "Що я зараз відчуваю?"

"І не тому, що з нами щось не так. А тому, що нас роками привчали: сильний - той, хто мовчить. З дитинства ми чули: "не плач", "не злись", "будь сильним".

У результаті ми навчилися приглушувати почуття, а не проживати їх. Це призводить до втрати контакту з собою.

Як розвивати емоційну грамотність

Емоційна грамотність - це не про контроль, а про свідомість. Це здатність ідентифікувати свої почуття, давати їм назву, розуміти їхнє джерело.

"Це про чесність із собою, а не про слабкість", - наголошує психологиня.

Щоб розвинути емоційну грамотність, фахівчиня радить:

зупинятись хоча б на кілька хвилин у день. Не для того, щоб зробити ще щось корисне, а щоб прислухатися до себе: де в тілі напруга, що я відчуваю просто зараз?

навчитися називати свої емоції. Не "мені погано", а - "я злюсь", "я боюсь", "мені сумно", "я зневірений". Це вже формує внутрішній порядок.

не оцінювати себе за почуття. Почувати - не означає бути слабким. Це означає бути живим.

шукати підтримку. Розмови з тими, хто вміє чути, допомагають побачити себе зі сторони й розплутати внутрішні вузли.

записувати свої переживання. Щоденник - простий інструмент, який дає змогу структурувати хаос думок і емоцій.

“Це не швидкий процес. Але кожен крок - інвестиція в себе. І що найважливіше - почати можна в будь-який момент, коли вирішиш не тікати від себе, а стати собі другом", - підсумовує Анна.