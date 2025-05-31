Вас учили не плакать и быть сильными? Вот как это влияет на вашу психику во взрослом возрасте

Умение различать свои эмоции и чувства - это ключ к лучшему пониманию окружающих и развитию эмоционального интеллекта. Однако большинство взрослых этого не умеют. И причина не в слабости, а в том, что нас годами приучали сдерживать чувства, а не проживать их.
Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала семейный психолог Анна Богомолец.
"Мы не привыкли слушать себя. Нас не учили распознавать эмоции - только сдерживать их", - объясняет психолог.
По ее словам, многие взрослые, даже те, кто берет на себя большую ответственность, не всегда могут ответить на вопрос: "Что я сейчас чувствую?"
"И не потому, что с нами что-то не так. А потому, что нас годами приучали: сильный - тот, кто молчит. С детства мы слышали: "не плачь", "не злись", "будь сильным".
В результате мы научились приглушать чувства, а не проживать их. Это приводит к потере контакта с собой.
Эмоциональная грамотность - это не про контроль, а про сознательность. Это способность идентифицировать свои чувства, давать им название, понимать их источник.
"Это о честности с собой, а не о слабости", - отмечает психолог.
Чтобы развить эмоциональную грамотность, специалист советует:
"Это не быстрый процесс. Но каждый шаг - инвестиция в себя. И что самое важное - начать можно в любой момент, когда решишь не убегать от себя, а стать себе другом", - подытоживает Анна.
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