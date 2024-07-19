Ученый воспроизвел настоящее лицо Ивана Грозного. Он очень похож на своего потомка-деспота

Известный графический дизайнер из Бразилии провел очень масштабное исследование и смог воспроизвести лицо известнейшего деспота и тирана в истории - Ивана Грозного. Он был первым московским царем и слыл жестоким тираном, человеком с больной психикой. В современной Российской Федерации его считают государственным героем.

Как выглядел на самом деле царь Иван Грозный и с кем из своих потомков у него невероятное сходство, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Сисеро Мораеса в YouTube.

Как выглядел на самом деле Иван Грозный

Графический дизайнер Сисеро Мораес стал известен в научных кругах благодаря своим цифровым факсимиле исторических личностей. Чтобы оживить образ Ивана Грозного, он сначала собрал данные научных раскопок могилы диктатора, которые вел советский исследователь Михаил Герасимов.

"Согласно исследованию доктора Герасимова, оказывается, что царь вел беспорядочную жизнь, чрезмерно питаясь и злоупотребляя алкоголем. Это, по-видимому, ухудшило его состояние в последние годы", - рассказал исследователь.

Он добавил, что есть и другой интересный факт - в организме тирана обнаружили большое количество ртути, из-за чего у него подозревали отравление.

"Но, учитывая привычки того времени, его, возможно, использовали для лечения определенных проблем со здоровьем", - отметил Мораес.

Как выглядел Иван Грозный (кадры из видео)

Образ, который удалось воспроизвести дизайнеру, это молодой лидер, которого описывали как "высокого, с красивыми волосами, широкими плечами, сильными мышцами и приятным лицом" мужчины.

Мораес взял эту информацию за основу и нарисовал цифровой портрет, используя данные от живых доноров, чтобы приблизить кожу царя в разных местах на его черепе.

Затем он начал менять лицо, пока оно не совпало с размерами Ивана Грозного. Полученное воспроизведение Мораес описал как сильное и решительное - это изображение лысого мужчины с седой бородой и волосами.

"Это был очень интересный опыт, поскольку включал не только аппроксимацию лица, но и изучение его истории", - добавил исследователь.

Стоит отметить, что черты лица Ивана Грозного имеют определенное сходство с чертами его потомка - еще одного тирана и деспота, Владимира Путина.

Иван Грозный имеет большое сходство с Владимиром Путиным (Коллаж РБК-Украина)

Что известно об Иване Грозном

Жесточайший диктатор и русский деспот умер 440 лет назад в 1584 году после господства террора, во время которого Иван Грозный казнил всех, кого он считал нелояльным. В 1581 году, незадолго до своей смерти, царь-тиран в порыве ярости убил своего сына и единственного наследника Ивана IV.

Родился первый московский царь в Коломенском в 1530 году. Был сыном великого князя Московского Василия III и Елены Васильевны Глинской, происходившей из украинско-литовского рода Глинских, потомков темника Мамая.

Царем стал в 1547 году и вошел в историю РФ как очень противоречивая личность – жестокий тиран, деспот, но еще и реформатор и публицист. Он ввел Земское собрание, заключил Судебник в 1550 году, провел реформы суда и управления, ввел опричнину, основал первую типографию в Москве.

Но и одновременно разделил страну, поэтому большинство земель было разрушено и опустошено. Запретил крестьянам уходить от хозяев, что способствовало утверждению крепостного права.

Как изображали Ивана Грозного (фото: Википедия)

Был завоевателем - много лет вел Ливонскую войну за выход к Балтийскому морю, укрепил за Московским государством право на Казанское и Астраханское ханство и начал захват Сибирского ханства.

Правил дольше всех русских монархов - 50 лет и 105 дней. Прозвище Грозный получил за то, что в день его рождения была страшная гроза. Был очень жестким правителем, мог казнить человека только по подозрению в чем-то.

Периоды покаяния и молитвы у Ивана Грозного резко сменялись страшными приступами ярости. Во время одного из таких нападений он ранил своего сына Ивана Ивановича палкой с железным наконечником, и тот скончался через 11 дней.

Умер тиран во время игры в шахматы. Вероятно, из-за затяжных болезней - сифилис, остеофиты.