Шанс на вечную жизнь? Ученый объяснил, поможет ли крионика воскрешать людей

Биолог и лауреат Нобелевской премии Венки Рамакришнан проанализировал десятилетние попытки ученых обрести ключ к вечной жизни с помощью криоконсервирования людей после смерти. Ученые надеются, что в будущем, когда технологии достигнут высшего развития, то замороженные тела можно будет оживить.

О том, сработает ли этот способ "воскресение", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Live Science .

Что нужно знать о криоконсервировании

Криоконсервация предусматривает заморозку человека сразу после его смерти. Но замораживать биологические материалы не так просто, поскольку все живые существа состоят преимущественно из воды. Когда она замерзает, расширяется и разрывает клетки и ткани.

Целая область биологии, криоконсервация, изучает, как заморозить образцы, чтобы они оставались жизнеспособными после размораживания. Уже разработаны полезные методы, например, как хранить стволовые клетки и другие важные образцы в жидком азоте. Также научились безопасно замораживать сперму и эмбрионы для дальнейшего лечения оплодотворения.

Сейчас людей замораживают сразу после смерти, чтобы разморозить, когда найдут лекарства против болезни, от которой они умерли.

Как появилась идея замораживать умерших

Идея существует уже давно, но она приобрела популярность благодаря работе Роберта Эттингера, преподавателя физики и математики в колледже из Мичигана, который также писал научную фантастику. Эттингер прогнозировал, что в будущем ученые будут оживлять замороженные тела.

В 1976 году ученый основал Институт крионики близ Детройта и убедил более 100 человек сохранить свои тела после смерти в жидком азоте. Такую услугу он продавал за 28 000 долларов.

В 1977 году он заморозил тело своей матери, а затем еще двух своих жен. В конце концов, там заморозили более 200 тел, чтобы воскресить их в будущем. В 2011 году в возрасте 92 лет Эттингер скончался и его также заморозили.

Сейчас есть несколько учреждений, предлагающих услуги заморозки. Организация Alcor Life Extension Foundation со штаб-квартирой в Скоттсдейле, Аризона, берет около 200 000 долларов за хранение тела.

Камеры для хранения замороженных тел в Alcor Life Extension Foundation (фото: alcor.org)

Как происходит заморозка

Как только человек умирает, кровь сливают и заменяют антифризом, а тело сохраняется в жидком азоте. Теоретически на неопределенный срок.

Однако есть еще один способ консервирования - сохранение только мозга. Поклонники этого способа, трансгуманисты, таким образом хотят сохранить после смерти сознание. Для этого мозг помещают в антифриз.

Трансгуманисты надеются, что когда-нибудь технология созреет до того, что информацию из мозга можно будет загрузить в компьютер. Эта сущность завладеет сознанием и воспоминаниями человека и восстановит "жизнь". Она не будет ограничена человеческими проблемами, такими как потребности в пище, воде, кислороде и т.д. Тогда сознание выйдет за пределы тел и будет возможность путешествовать куда угодно во Вселенной.

Кстати, Илон Маск финансово поддерживает проекты, направленные на "объединение" человеческого мозга с компьютерами.

Сработают ли эти технологии

Нет никакого доказательства, что человеческая криогеника когда-нибудь сработает. Потенциальных проблем много. Например, после смерти каждой клетки тела происходят резкие биохимические изменения из-за недостатка кислорода и питательных веществ. Пока человека подготовят к криоконсервированию и заморозят, пройдет некоторое время. Потому состояние криогенно замороженного тела не является состоянием живого человека.

Поклонники крио заявляют, что ученым нужно просто сохранить физическую структуру мозга. Пока он настолько сохранен, что мы можем увидеть связи между всеми миллиардами клеток мозга, мы сможем реконструировать весь мозг человека.

Оживление мозга

Картирование всех нейронов в мозге - это новая наука под названием коннектомика. Хотя этот метод добился огромных успехов, исследователи все еще пытаются исправить недостатки при "оживлении" мух и других крошечных организмов. Однако пока нет ноу-хау, чтобы правильно поддерживать мозг трупа.

Лишь недавно после многих лет исследований удалось сохранить мозг мыши. Для этого в него влили жидкость для бальзамирования, пока сердце мыши еще билось - этот процесс убил мышь.

Ни одна из крионических компаний не предоставила доказательств, что ее процедуры сохраняют человеческий мозг так, чтобы в будущем ученые могли получить полную карту его нейронных связей.

Даже если мы бы смогли создать такую карту, ее было бы недостаточно для симуляции мозга. Идея каждого нейрона как простого транзистора в компьютерной схеме безнадежно наивна.

Почему эта идея утопична

По словам Венки Рамакришнана, каждой клетке мозга выполняется постоянно меняющаяся программа, которая включает тысячи генов и белков, и ее связь с другими клетками постоянно меняется. Картирование связей в мозге было бы большим шагом вперед, но не позволит нам реконструировать фактическое состояние замороженного мозга, не говоря уже о том, чтобы предсказать, как он будет "думать".

Еще одним весомым аргументом является то, что структура мозга и сама его природа формируются его связью с остальным телом.

Наш мозг эволюционировал вместе с остальным телом и постоянно получает сенсорные сигналы от него и действует на них. Он также нестабильный: новые соединения добавляются каждый день и обрезаются ночью, когда мы спим. Существуют как ежедневные, так и сезонные ритмы, включающие рост и гибель нейронов, и это постоянное ремоделирование мозга плохо изучено.

Фантасты так представляют хранение замороженных людей в будущем (иллюстрация: teletype.in)

Мозг без тела был бы совсем другой вещью. Мозгом управляют не только электрические импульсы, проходящие через связи между нейронами. Он также реагирует на химические вещества как внутри мозга, так и из остального тела. Его деятельность в значительной степени руководствуется гормонами, вырабатываемыми в органах и включающими основные потребности, такие как голод, а также внутренние желания. Удовольствия, которые получает наш мозг, в основном телесные.

Если мы будем ждать, пока мы состаримся и умрем, то будем сохранять старый мозг, есть ли в этом смысл?

Трансгуманисты утверждают, что эти проблемы можно решить в будущем. Их основной аргумент, что мозг - это чисто компьютер, просто сложнее техники.

Конечно, мозг - это вычислительный орган, но биологическое состояние его нейронов так же важно, как и связи между ними, чтобы реконструировать его состояние в любой момент времени.

По мнению Венки Рамакришнана, нет никаких доказательств того, что замороженное тело или мозг можно будет оживить.