Вчені на зворотній стороні Місяця знайшли дивну аномалію, яку не можуть пояснити

Що аномального виявили вчені на Місяці

Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут уже рік досліджує Місяць за допомогою орбітального апарату, що літає навколо нього.

Головне відкриття місія Данурі зробила разом із двома меншими супутниками NASA. Місяць не має глобального магнітного поля, як у Землі, хоча колись воно було. Однак, як і Марс, він має деякі локальні поля.

Магнітні аномалії на Місяці настільки зацікавили планетологів, що NASA розглядає місію виключно для їх дослідження, використовуючи два невеликі супутники. Один із них - Reiner Gamma Swirl дає надзвичайну деталізацію.

Однак несподівано Данурі виявив, що магнітні поля більш поширені на зворотному боці, що вказує на більшу провідність всередині Місяця. Професор Ян Гаррік-Бетелл з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі заявив, що це "не має сенсу". Вчені висунули дві теорії на пояснення аномалії - що дальня сторона супутника була гарячішою раніше, або ж на цій стороні під поверхнею було більше води.

Останнє припущення викликає великий інтерес для майбутніх місій, які шукатимуть цінніші ресурси на супутнику. Втім, поки нема жодних підтверджень для цієї теорії.

Вчені виявили аномалію на зворотному боці Місяця (фото: NASA)

Які ще відкриття зробила місія Данурі

Місія також оснащена детектором гамма-випромінювання, який дозволив їй зафіксувати найяскравіший гамма-сплеск усіх часів ще на шляху до Місяця в жовтні 2022 року.

Проект також передбачає дослідження глибин кратерів поблизу полюсів Місяця. Це цікаво для астрономів, оскільки вважається, що лід виживає на дні. "ShadowCam" Dunari настільки чутливий, що може фотографувати ці місця, використовуючи світло від Землі або розсіяне від сусідніх гір набагато краще, ніж будь-хто раніше.

У рамках місії також вперше використали камери, які вимірюють поляризоване світло, як спосіб дослідження магнетизму місячної поверхні.

Зазначимо також, що місія мала завершитись у грудні 2023 року, але її продовжили ще на два роки. За цей час має відбутися два затемнення Місяця. Часткові затемнення не завдають шкоди орбітальному апарату, а от повні можуть розрядити його батарею.