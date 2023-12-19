Ученые на обратной стороне Луны обнаружили странную аномалию, которую не могут объяснить

Что аномального обнаружили ученые на Луне

Корейский аэрокосмический научно-исследовательский институт уже год исследует Луну с помощью летающего вокруг нее орбитального аппарата.

Главное открытие миссия Данури совершила вместе с двумя меньшими спутниками NASA. Луна не имеет глобального магнитного поля, как в Земли, хотя когда-то оно было. Однако, как и в Марса, у нее есть некоторые локальные поля.

Магнитные аномалии на Луне настолько заинтересовали планетологов, что NASA рассматривает миссию исключительно для их исследования, используя два небольших спутника. Один из них - Reiner Gamma Swirl дает чрезвычайную детализацию.

Однако неожиданно Данури обнаружил, что магнитные поля более распространены на оборотной стороне, что указывает на большую проводимость внутри Луны. Профессор Ян Гаррик-Бетелл из Калифорнийского университета в Санта-Круге заявил, что это "не имеет смысла". Ученые выдвинули две теории на объяснение аномалии - что дальняя сторона спутника была горячее раньше, или же на этой стороне под поверхностью было больше воды.

Последнее предположение вызывает большой интерес для будущих миссий, которые будут искать ценные ресурсы на спутнике. Однако, пока нет никаких подтверждений для этой теории.

Ученые обнаружили аномалию на обратной стороне Луны (фото: NASA)

Какие еще открытия сделала миссия Данури

Миссия также оснащена детектором гамма-излучения, который позволил ей зафиксировать самый яркий гамма-всплеск всех времен еще на пути к Луне в октябре 2022 года.

Проект также предусматривает исследование глубин кратеров возле полюсов Луны. Это интересно астрономам, поскольку считается, что лед выживает на дне. "ShadowCam" Dunari настолько чувствителен, что может фотографировать эти места, используя свет от Земли или рассеянный от соседних гор гораздо лучше, чем кто-либо раньше.

В рамках миссии также впервые использовали камеры, измеряющие поляризованный свет как способ исследования магнетизма лунной поверхности.

Отметим также, что миссия должна была завершиться в декабре 2023 года, но ее продлили еще на два года. За это время должно произойти два затмения Луны. Частичные затемнения не наносят вреда орбитальному аппарату, а вот полные могут разрядить его батарею.