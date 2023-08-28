Ось що трапляється з чоловіками, які щодня п'ють пиво

Пиво - слабоалкогольний напій, яким українці люблять втамовувати спрагу і влітку, і взимку. Мережі "пивнух" в Україні стрімко розвиваються, чоловіки часто вживають напій літрами, закінчуючи так свої вечори. Але наскільки це безпечно і яким чином впливає на чоловіче здоров'я?

Про це дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Які наслідки захоплення пивом у чоловіків

За словами лікаря Юрія Габорця, перше, що трапиться з чоловіком, який буде пити багато пива, - розвинеться пивний алкоголізм.

Крім того виникають інші не надто приємні наслідки:

у чоловіків через зловживання пивом знижується потенція та росте "пивний живіт"

як у жінок, так і в чоловіків виникає така проблема, як поверхневий сон, поганий настрій, постійний стрес.

пиво може стати "воротами" до захоплення міцнішими напоями.

Доза у 2-3 ліри за вечір - це величезне навантаження на серце, підвищений артеріальний тиск.

Сечогінний ефект напою дає навантаження на нирки, виникають набряки.

Крім того, виникають проблеми з ШКТ, такі як гастрит чи печія.

Чи є безпечна доза?

Вчені розходяться у цьому питанні: хтось називає меншу кількість, хтось більшу, а деякі дослідники вважають, що "безпечної дози" взагалі не існує.

Загальноприйнята норма від ВООЗ - не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень, розподілених на 3 дні або більше. Це приблизно 6 середніх (175 мл) келихів сухого вина або 6 пляшок по 0,5 літрів 4%-го пива.

Дослідники кажуть, що немає повністю безпечного рівня вживання алкоголю, але дотримання цих вказівок знижує ризик заподіяння шкоди здоров’ю.

За словами Габорця, безпечна доза - тобто така, яка не завдасть сильної шкоди здоров’ю, це:

300 мл пива двічі на тиждень

50 мл сухого вина раз на три дні

25 мл чистого спирту на добу

Медик наголошує, що "безпечної дози" фактично не існує. Тому що така маленька кількість спиртного вже скоро перестає задовольняти 90% людей.

Безпечну дозу важко контролювати. Після прийому мінімуму алкоголю відключаються центри контролю і людина поступово спивається.

Лікар радить не вживати алкоголь взагалі, щоб уникнути ризику отримати залежність.

Якщо ви чоловік, і любите пиво, майте на увазі, що вам доведеться "насолоджуватися" такими наслідки як пивний животик та низька потенція.