Ось що трапляється з чоловіками, які щодня п'ють пиво
Пиво - слабоалкогольний напій, яким українці люблять втамовувати спрагу і влітку, і взимку. Мережі "пивнух" в Україні стрімко розвиваються, чоловіки часто вживають напій літрами, закінчуючи так свої вечори. Але наскільки це безпечно і яким чином впливає на чоловіче здоров'я?
Про це дізнайтеся з матеріалу Styler далі.
Які наслідки захоплення пивом у чоловіків
За словами лікаря Юрія Габорця, перше, що трапиться з чоловіком, який буде пити багато пива, - розвинеться пивний алкоголізм.
Крім того виникають інші не надто приємні наслідки:
- у чоловіків через зловживання пивом знижується потенція та росте "пивний живіт"
- як у жінок, так і в чоловіків виникає така проблема, як поверхневий сон, поганий настрій, постійний стрес.
- пиво може стати "воротами" до захоплення міцнішими напоями.
Доза у 2-3 ліри за вечір - це величезне навантаження на серце, підвищений артеріальний тиск.
Сечогінний ефект напою дає навантаження на нирки, виникають набряки.
Крім того, виникають проблеми з ШКТ, такі як гастрит чи печія.
Чи є безпечна доза?
Вчені розходяться у цьому питанні: хтось називає меншу кількість, хтось більшу, а деякі дослідники вважають, що "безпечної дози" взагалі не існує.
Загальноприйнята норма від ВООЗ - не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень, розподілених на 3 дні або більше. Це приблизно 6 середніх (175 мл) келихів сухого вина або 6 пляшок по 0,5 літрів 4%-го пива.
Дослідники кажуть, що немає повністю безпечного рівня вживання алкоголю, але дотримання цих вказівок знижує ризик заподіяння шкоди здоров’ю.
За словами Габорця, безпечна доза - тобто така, яка не завдасть сильної шкоди здоров’ю, це:
- 300 мл пива двічі на тиждень
- 50 мл сухого вина раз на три дні
- 25 мл чистого спирту на добу
Медик наголошує, що "безпечної дози" фактично не існує. Тому що така маленька кількість спиртного вже скоро перестає задовольняти 90% людей.
Безпечну дозу важко контролювати. Після прийому мінімуму алкоголю відключаються центри контролю і людина поступово спивається.
Лікар радить не вживати алкоголь взагалі, щоб уникнути ризику отримати залежність.
Якщо ви чоловік, і любите пиво, майте на увазі, що вам доведеться "насолоджуватися" такими наслідки як пивний животик та низька потенція.
@haborets_clinic
Яка безпечна доза алкоголю для організму? #клінікаюріягаборця #першіознакиалкоголізму #дозаалкоголя #алкоголізм #габорець #медицина #київ #українаоригинальный звук - клініка Юрія Габорця
Читайте також, яким чином алкоголь може підвищувати ризик алергії.