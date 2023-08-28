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Ось що трапляється з чоловіками, які щодня п'ють пиво

Понеділок 28 серпня 2023 07:00
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Ось що трапляється з чоловіками, які щодня п'ють пиво Що буде, якщо часто пити пиво (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Юрій Габорець

Пиво - слабоалкогольний напій, яким українці люблять втамовувати спрагу і влітку, і взимку. Мережі "пивнух" в Україні стрімко розвиваються, чоловіки часто вживають напій літрами, закінчуючи так свої вечори. Але наскільки це безпечно і яким чином впливає на чоловіче здоров'я?

Про це дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Які наслідки захоплення пивом у чоловіків

За словами лікаря Юрія Габорця, перше, що трапиться з чоловіком, який буде пити багато пива, - розвинеться пивний алкоголізм.

Крім того виникають інші не надто приємні наслідки:

  • у чоловіків через зловживання пивом знижується потенція та росте "пивний живіт"
  • як у жінок, так і в чоловіків виникає така проблема, як поверхневий сон, поганий настрій, постійний стрес.
  • пиво може стати "воротами" до захоплення міцнішими напоями.

Доза у 2-3 ліри за вечір - це величезне навантаження на серце, підвищений артеріальний тиск.

Сечогінний ефект напою дає навантаження на нирки, виникають набряки.

Крім того, виникають проблеми з ШКТ, такі як гастрит чи печія.

Чи є безпечна доза?

Вчені розходяться у цьому питанні: хтось називає меншу кількість, хтось більшу, а деякі дослідники вважають, що "безпечної дози" взагалі не існує.

Загальноприйнята норма від ВООЗ - не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень, розподілених на 3 дні або більше. Це приблизно 6 середніх (175 мл) келихів сухого вина або 6 пляшок по 0,5 літрів 4%-го пива.

Дослідники кажуть, що немає повністю безпечного рівня вживання алкоголю, але дотримання цих вказівок знижує ризик заподіяння шкоди здоров’ю.

За словами Габорця, безпечна доза - тобто така, яка не завдасть сильної шкоди здоров’ю, це:

  • 300 мл пива двічі на тиждень
  • 50 мл сухого вина раз на три дні
  • 25 мл чистого спирту на добу

Медик наголошує, що "безпечної дози" фактично не існує. Тому що така маленька кількість спиртного вже скоро перестає задовольняти 90% людей.

Безпечну дозу важко контролювати. Після прийому мінімуму алкоголю відключаються центри контролю і людина поступово спивається.

Лікар радить не вживати алкоголь взагалі, щоб уникнути ризику отримати залежність.

Якщо ви чоловік, і любите пиво, майте на увазі, що вам доведеться "насолоджуватися" такими наслідки як пивний животик та низька потенція.

Читайте також, яким чином алкоголь може підвищувати ризик алергії.

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