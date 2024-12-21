Вчені знайшли залишки найдавнішого пращура тварин: що про нього відомо

Залишки одного з терапсидів - древніх звіроподібних істот - вдалося знайти на Майорці. Дослідивши скелет тварини, вчені з'ясували, що залишки належали горгонопсу - одному з видів терапсидів.

Терапсиди були панівним компонентом наземних екосистем по всьому світу, що зрештою призвело до появи ссавців у ранньому мезозої. Однак наразі вченим мало що відомо про час і місце походження терапсид.

Предками терапсидів були пелікозаври. Однак різниця еволюції цих істот становить приблизно 40 мільйонів років.

Дослідивши скелет тварини, вчені з'ясували, що залишки належали горгонопсу - одному з видів терапсидів. Череп горгонопса, скелет якого виявили на Майорці був меншим, ніж у пізніших представників - 18 сантиметрів, а не декілька метрів. До того ж тіло горгонопса було завдовжки метр, а ікла тварини - приблизно 5 сантиметрів.

Враховуючи його географічну відокремленість від інших членів групи, цей зразок, ймовірно, представляє новий таксон, але за відсутності будь-яких унікальних діагностичних ознак у збереженому матеріалі, науковці не створили для нього нового виду.

Для того, щоб відтворити хід еволюції нового виду, дослідники завантажили спеціальну комп'ютерну програму дані про будову тіла горгонопса з Майорки та давніх терапсидів.

В результаті дослідники виявили, що розкол між пелікозаврами та їхніми нащадками терапсидами відбувся приблизно 294 мільйонів років тому. Тобто, знайдені на Майорці рештки належали найдавнішому терапсиду, знайденому на сьогодні.

Крім цього, в подальших дослідженнях вчені з'ясували, що пізніше, 268-278 мільйонів років тому, в результаті глобальної катастрофи, Олсонівського вимирання, відбулася еволюція терапсидів.

Катастрофа призвела до появи певних викликів для хижаків - великих травоїдних тварин. В процесі адаптації до нового середовища, у горгонопсів розвинулися характерні зуби.

Оскільки раніше залишки терапсидів були знайдені в помірних широтах, нове відкриття змінило теорію про еволюцію ссавців.

Зокрема, знахідка скелета горгонопса свідчить про те, що еволюція ссавців почалася не в помірних широтах, а в тропіках. Тобто, ймовірно, перші ссавці з'явилися на території сучасної Майорки, на давньому суперконтиненті Пангея.

Це відкриття, за словами науковців, підкреслює необхідність проведення додаткових досліджень у маловивчених районах Північної Африки, де збереглися тропічні екосистеми давнього періоду.