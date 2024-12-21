Ученые нашли остатки древнейшего предка животных: что о нем известно

Остатки одного из терапсидов - древних звероподобных существ - удалось найти на Майорке. Исследовав скелет животного, ученые выяснили, что остатки принадлежали горгонопсу - одному из видов терапсидов.

Терапсиды были господствующим компонентом наземных экосистем по всему миру, что в конечном итоге привело к появлению млекопитающих в раннем мезозое. Однако пока ученым мало что известно о времени и месте происхождения терапсид.

Предками терапсид были пеликозавры. Однако разница эволюции этих существ составляет примерно 40 миллионов лет.

Исследовав скелет животного, ученые выяснили, что остатки принадлежали горгонопсу - одному из видов терапсидов. Череп горгонопса, скелет которого обнаружили на Майорке был меньше, чем у более поздних представителей - 18 сантиметров, а не несколько метров. К тому же тело горгонопса было длиной метр, а клыки животного - примерно 5 сантиметров.

Учитывая его географическую обособленность от других членов группы, этот образец, вероятно, представляет новый таксон, но при отсутствии каких-либо уникальных диагностических признаков в сохранившемся материале, ученые не создали для него нового вида.

Для того, чтобы воссоздать ход эволюции нового вида, исследователи загрузили в специальную компьютерную программу данные о строении тела горгонопса с Майорки и древних терапсидов.

В результате исследователи обнаружили, что раскол между пеликозаврами и их потомками терапсидами произошел примерно 294 миллионов лет назад. То есть, найденные на Майорке останки принадлежали древнейшему терапсиду, найденному на сегодня.

Кроме этого, в дальнейших исследованиях ученые выяснили, что позже, 268-278 миллионов лет назад, в результате глобальной катастрофы, Олсоновского вымирания, произошла эволюция терапсидов.

Катастрофа привела к появлению определенных вызовов для хищников - крупных травоядных животных. В процессе адаптации к новой среде, у горгонопсов развились характерные зубы.

Поскольку ранее остатки терапсидов были найдены в умеренных широтах, новое открытие изменило теорию об эволюции млекопитающих.

В частности, находка скелета горгонопса свидетельствует о том, что эволюция млекопитающих началась не в умеренных широтах, а в тропиках. То есть, вероятно, первые млекопитающие появились на территории современной Майорки, на древнем суперконтиненте Пангея.

Это открытие, по словам ученых, подчеркивает необходимость проведения дополнительных исследований в малоизученных районах Северной Африки, где сохранились тропические экосистемы древнего периода.