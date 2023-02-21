Вчені знайшли унікальну весільну сукню: у скринях корабля, що потонув у 1660 році

Що виявили вчені

За майже 400 років, які корабель провів на дні моря, мало що залишилося. Скрині з багатствами вціліли й в основному завдяки тому, що мул і пісок вимивалися, і вони виринали на поверхню.

У цих скринях виявили дві приголомшливі сукні - шовкову та весільну, в тканину якої були вплетені шматочки срібла. За стилем одягу, дослідники визначили, що сукні носили у вищих верствах суспільства у 17 столітті.

Більшість суконь того часу не збереглися, а речі з кораблів, що затонули, для вчених - велика рідкість. Усі знахідки були передані фахівцям для дослідження, а частина знайденої колекції – Амстердамському університету. Наразі колекцію відреставрували та виставили у музеї Kaap Skil.

Як виглядають сукні

Перша сукня виконана з шовкового атласу дамаської тканини з квітковим тканим візерунком. Сукня включає ліф, рукави з воланами й пишну плісировану спідницю, яка відкривається спереду, що схоже на західноєвропейську моду 1620-1630-х років.

Для завершення образу у сукні мають бути нижні спідниці, рукави, які, ймовірно, були прикрашені шовковими підвісками, срібними та золотими гудзиками, комір-стійка з льону та інші прикраси.

Фото: Музей Kaap Skil.

Тканина зараз складається з кремового, червоного та коричневого відтінків. Однак дослідники вважають, що спочатку воно було однотонним. Згодом барвники розчинилися. Попри свій складний фасон, ця сукня призначалася для повсякденного носіння.

А ось друга сукня явно була пошита для особливого випадку і з багатьох деталей видно, що, швидше за все, весільна. Були знайдені й окремі частини – ліф та спідниця. На сукні вишиті плетені візерунки зі срібних ниток, що нагадують переплетені серця. А ще на сукні нашиті справжні срібні диски.

Фото: Музей Kaap Skil.

"Мабуть, це була одна з найнезвичайніших суконь, яку дама з вищих соціальних верств Західної Європи могла носити у своєму житті. Срібло відносно швидко тьмяніє і псується в солоному середовищі, але сліди та візерунки оригінальних прикрас все ще видно", - розповів реставратор. Алек Юїнг.

Спочатку сукня була білою, кремовою або жовтою, але зараз вона здається коричневою.

Фото: Музей Kaap Skil.

Що ще було в скринях

Окрім суконь були знайдені в'язані шовкові панчохи, халат, червоний ліф, набір жіночого туалетного приладдя. А також оксамитовий халат, щітку, залишки голки, гребінець, настільне дзеркало з двома стулками, оббите шовковим оксамитом.

Вчені були спантеличені тим, що вони одна з речей не мають однакового розміру і цілком, ймовірно, належали не одній людині, а сім'ї, яка подорожувала разом. Можливо, цей корабель перевозив речі цілої родини до іншої країни.

В інших скринях дослідники знайшли 32 шкіряні палітурки, у тому числі одну з печаткою герба шотландсько-англійської королівської родини Стюартів. Обкладинки являють собою залишки дорогої бібліотеки з книжковими палітурками з Англії, Франції, Німеччини, Нідерландів та Польщі - усі XVI та XVII століть.

Фото: Музей Kaap Skil.